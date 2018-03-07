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Basic Element конвертировала 5 млн ГДР En+ в акции


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Компания Basic Element Limited конвертировала 5 миллионов ГДР En+ Group в акции, говорится в сообщении En+ Group.

"En+ ... сообщает о том, что получила сегодня уведомление от Basic Element Limited ... о том, что 27 февраля 2018 года она конвертировала 5 миллионов глобальных депозитарных расписок (ГДР) En+... в обыкновенные акции", - говорится в сообщении компании.

En+ в начале ноября завершила первичное размещение акций (IPO) объемом 1,5 миллиарда долларов. Один из продающих акционеров, компания Basic Element Limited, бенефициаром которой является Олег Дерипаска, предоставила в ноябре организаторам опцион на переподписку в размере до 5 миллионов ГДР, или до 4,7% объема размещения. Первоначально планировалось, что опцион на переподписку составит до 10% от объема сделки.

En+ Group, подконтрольная Олегу Дерипаске, - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы - En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".

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