В минэнерго Бразилии не ожидают резкого роста цены на нефть

ХЬЮСТОН, 7 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Правительство Бразилии исходит из того, что резкого роста цен на нефть не будет, пессимистичная оценка - в коридоре 50-60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе, заявил журналистам секретарь по нефти, природному газу министерства энергетики Бразилии Марсио Феликс.

Он подчеркнул, что речь идет не об официальном прогнозе министерства, а консенсус-оценке, которая основывается на расчетах нефтегазовых компаний страны.

"Мы не полагаемся на очень высокие цены. Где-то 50-60 долларов за баррель. Мы работаем с пессимистичным прогнозом, и он в коридоре между 50 и 60 долларов за баррель", - сказал он.

"Но это не официально, мы не ОПЕК, чтобы делать такие прогнозы. Так считают наши компании", - отметил он.

Он добавил, что исключена в связи с этим коррекция рынка. По его словам, какие-то нефтегазовые проекты могут не оправдать ожидания их создателей.