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Израиль продолжает переговоры с Турцией о газопроводе для поставок газа в ЕС - министр


Энергосети / Мировая экономика

ХЬЮСТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Переговоры Израиля с Турцией по строительству газопровода для поставок газа в Турцию и ЕС продолжаются, окончательное соглашение еще не подписано, сообщил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

В июле 2017 года Штайниц сообщал, что Израиль и Турция приняли решение о заключении предварительного межправительственного соглашения по строительству газопровода Израилем и Турцией. Он отмечал, что страны договорились подписать до конца 2017 года окончательное соглашение по данному проекту. Штайниц также сообщал, что Израиль ведет интенсивные переговоры по строительству двух трубопроводов: в Турцию и далее в Европу, а другой - через Южный Кипр и Грецию в Италию.

"У нас все еще нет соглашения с Турцией, трубопровода из Израиля в Турцию все еще нет, переговоры по этому вопросу все еще идут", - сказал Штайниц в ходе выступления на конференции CERAWeek.

"Обсуждения пока проходят в очень дружеском ключе. Но вы знаете, для диалога между бизнес-сектором и правительством иногда необходимо некоторое время", - добавил он.

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