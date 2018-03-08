США в четверг могут предложить Канаде и Мексике 30-дневную отсрочку пошлин на металлы

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп может подписать распоряжение о введении ввозных тарифов на сталь и алюминий уже в четверг, причем Канаде и Мексике предложат 30-дневную отсрочку, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее возможность исключений для Канады и Мексики подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Обе этих страны высказались резко против подобных пошлин и не исключили ответных мер. США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), причем Трамп неоднократно грозил выйти из соглашения.

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Они, по его словам, будут действовать в течение длительного времени.