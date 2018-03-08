FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Ведение пошлин на сталь и алюминий пока не значится в расписании Белого дома


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Церемония подписания распоряжения о ввозных пошлинах на сталь и алюминий не значится в расписании Белого дома на четверг, несмотря на множество утечек в американских СМИ о том, что это произойдет именно в четверг.

Расписание президента Дональда Трампа, которое Белый дом распространил поздно вечером в среду по местному времени, включает лишь заседание кабинета под председательством Трампа и круглый стол с участием президента США и членов конгресса, а также "лидеров индустрии видеоигр". После 14 часов по местному времени в расписании Трампа мероприятий нет. В то же время агентство Рейтер ранее сообщало, что Трамп намеревается поставить подпись под распоряжением о ввозных пошлинах в 15.30 по местному времени.

Как обычно, Белый дом оставляет за собой право менять и дополнять расписание на день.

Трамп на прошлой неделе сообщил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Белый дом подтвердил, что пошлины планируется ввести до пятницы, 9 марта.

Пошлины, по словам американского президента, будут действовать в течение длительного времени. Восстановление производства и экономический протекционизм были главными обещаниями Трампа в предвыборную кампанию.

Планы администрации вызвали "крайнюю обеспокоенность" правительства КНР. Китай контролирует около половины мирового производства стали и алюминия. Канада и Мексика, которые ведут с США трудные торговые переговоры, назвали новые пошлины неприемлемыми. Евросоюз уже представил детальный список американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины, и не исключил расширения этого списка.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ