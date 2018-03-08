"Русал" и "Интеррос" предварительно договорились о покупке у Абрамовича по 2% "Норникеля"

ЛОНДОН, 8 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. "Русал" и "Интеррос" предварительно договорились о покупке каждой из компаний у Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем, не более 2% акций "Норильского никеля", сообщил журналистам юрист, представляющий в суде интересы "Русала".

Высокий суд Лондона в четверг продолжил слушания по спору "Русала" и "Интерроса" о продаже акций "Норникеля", принадлежащих Crispian Investments.

По словам юриста, финальные условия соглашения между Олегом Дерипаской, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем были достигнуты днем в четверг.

Несмотря на то что суд в мае продолжит рассматривать иск "Русала", сделка может быть осуществлена в любое время, пояснил юрист. "Сделка по продаже акций может состояться в любой момент", - сказал он.

Согласно договоренности сторон, очередные слушания в суде по иску алюминиевой компании состоятся 14-17 мая. В случае если суд согласится с доводами "Русала", то сделка по продаже акций "Норникеля" структурой Абрамовича компании Потанина будет аннулирована.

"Если на судебном заседании в мае судья удовлетворит требования "Русала", то тогда сделка будет отменена. То есть при условии победы "Русала" в суде, продажа будет отменена. На данный момент осталось договориться по техническим моментам - как три стороны будут обмениваться информацией перед майским судебным заседанием, график этого процесса. Это будет решено завтра на заседании по процедурным вопросам, но не исключено, что этого заседания и не будет, если они сегодня между собой обо всем договорятся", - пояснил юрист.