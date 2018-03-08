МОСКВА, 8 мар /ПРАЙМ/. Шахта "Комсомольская" возобновила работу в штатном режиме, сообщается на сайте АО "Воркутауголь".

"Шахта "Комсомольская" возобновила работу в штатном режиме. Соответствующее разрешение от МЧС было получено после завершения работы штаба по ликвидации инцидента 8 марта в 18.00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 9.35 мск датчики аэрогазового мониторинга шахты "Комсомольская" зафиксировали изменение аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. Источник задымления находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатировавшиеся выработки. На момент происшествия в шахте находилась ремонтная смена численностью 118 человек. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает.