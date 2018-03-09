США допустили изъятия из пошлин на металл для определенных стран при определенных условиях

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Вашингтон допускает исключения из новых пошлин для стран, продукция которых "не угрожает национальной безопасности" США, заявил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно.

"Президент (Дональд Трамп) признает, что Канада и Мексика - особый случай, и продолжит уже идущие обсуждения с этими странами, чтобы разрешить нашу обеспокоенность", - говорится в сообщении.

"Модификация или отмена пошлин будет возможна, если будут договоренности об альтернативных средствах, чтобы гарантировать, что импорт из той или иной страны больше не угрожает и не вредит нашей национальной безопасности", - добавили в Белом доме.