FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США допустили изъятия из пошлин на металл для определенных стран при определенных условиях


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 мар /ПРАЙМ/. Вашингтон допускает исключения из новых пошлин для стран, продукция которых "не угрожает национальной безопасности" США, заявил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно.

"Президент (Дональд Трамп) признает, что Канада и Мексика - особый случай, и продолжит уже идущие обсуждения с этими странами, чтобы разрешить нашу обеспокоенность", - говорится в сообщении.

"Модификация или отмена пошлин будет возможна, если будут договоренности об альтернативных средствах, чтобы гарантировать, что импорт из той или иной страны больше не угрожает и не вредит нашей национальной безопасности", - добавили в Белом доме.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ