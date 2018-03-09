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США не будут вводить пошлины на металлы в течение 15 дней - Трамп


Рынки / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/. США не будут вводить импортные пошлины на сталь и алюминий по меньшей мере 15 дней, в течение которых будут следить за реакцией своих торговых партнеров, заявил президент Дональд Трамп.

"Пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной (сферой) – кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил", - заявил Трамп, выступая со специальным посланием.

По его словам, некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".

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