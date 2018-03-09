США повысят пошлины на алюминий и сталь для остальных, если отменят для Канады - Белый дом

ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/. США повысят пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, если будет достигнута договоренность об их отмене для Канады и Мексики, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще. По данным американского минторга, на Канаду приходится около 9% импорта алюминия в США, еще 12,5% - на Россию.

"Если мы сможем договориться с Канадой и Мексикой, нам придется повысить тарифы для остальных стран... чтобы обеспечить защиту наших производителей стали и алюминия", - сказал чиновник.