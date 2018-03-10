США и Австралия решили поторопить соглашение о безопасности, дабы избежать пошлин на сталь

ВАШИНГТОН, 10 мар - ПРАЙМ. США и Австралия должны поскорее завершить работу над соглашением в сфере безопасности, чтобы Вашингтону не пришлось применять к Австралии пошлины на сталь и алюминий, написал в пятницу в своем микроблоге в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Говорил с австралийским (премьер-министром) Малкольмом Тернбуллом. Он привержен очень честным и взаимным отношениям. Работаем очень быстро над соглашением в сфере безопасности, чтобы нам не пришлось вводить пошлины на сталь или алюминий в отношении нашего союзника, великой страны Австралии", - написал он.