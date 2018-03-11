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США отменят пошлины, если Европа устранит барьеры для американских продуктов, заявил Трамп


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп назвал условие отмены нововведенных пошлин на сталь и алюминий: по его мнению, первый шаг должна сделать Европа и отказаться от пошлин на ввозимые американские товары.

"Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее", - написал американский президент в Twitter.

Трамп ранее подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.

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