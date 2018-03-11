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Минэнерго: Электроснабжение в Краснодарском крае восстановлено


Энергосети
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Электроснабжение в Краснодарском крае восстановлено после массовых отключений по причине неблагоприятных погодных условий, следует из материалов Минэнерго.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) около 25 тысяч человек в Краснодаре остались без электроснабжения с 21.00 субботы.

"11 марта 06.00 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

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