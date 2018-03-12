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Нефть дешевеет на прогнозах Минэнерго США об увеличении добычи в стране


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы снижения по сравнению с дневными уровнями после публикации прогноза Минэнерго США об увеличении добычи сланцевой нефти в стране в апреле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.29 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82%, до 64,97 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,14%, до 61,31 доллара за баррель.

По данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в апреле вырастет по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей. При этом общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в феврале увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 110 штук, или на 1,46%, до 7,601 тысячи скважин.

"Рынок время от времени возвращается к идее, что растущий мировой спрос и сокращение добычи (в рамках соглашения ОПЕК+ - ред.) будут поддерживать цены, но уровни добычи в США и странах Северной Америки в целом будут значительно нивелировать роль этих факторов", - приводит агентство Рейтер слова менеджера по маркетинговым исследования Tradition Energy Джина Мак-Гиллиана (Gene McGillian).

В то же время, несколько поддерживают нефтяные цены данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Как сообщила BHGE в пятницу, за неделю по 9 марта число нефтяных буровых установок в США опустилось на четыре штуки, до 796 единиц, а число газовых буровых установок выросло на семь и составило 188 штук. Таким образом, в целом число буровых установок за период выросло на три, до 984 единиц.

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