Госдеп предупредил о масштабных последствиях "Северного потока 2" для ЕС и США

ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Успех проекта "Северный поток 2" будет означать масштабные геостратегические последствия для ЕС и США, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Это обернется массивными геостратегическими последствиями на несколько поколений. Поскольку это влияет на наших партнёров, это окажет влияние и на нас самих", - сказала она журналистам.

По её словам, относиться к этому проекту исключительно как к коммерческому нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, которые будут, в том числе, идти из карманов налогоплательщиков ЕС.

Также она назвала худшим для США сценарием "закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет "Северного потока 2" российского "Газпрома" GAZP - вплоть до монополизации рынка". Это поставит наших партнёров, в частности балтийские страны, под угрозу", - заметила Оудкирк.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.