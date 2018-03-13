"Росатом" поможет решить экологические проблемы "ядерного наследия" в странах СНГ

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Получение предприятием госкорпорации "Росатом" АО "Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности" (ФЦЯРБ) статуса базовой организации СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) поможет улучшить экологическую обстановку в местах, где велись работы в рамках советского атомного проекта, рассказал РИА Новости гендиректор ФЦЯРБ Андрей Голиней.

Решение о придании ФЦЯРБ нового статуса было принято 2 марта на заседании Экономического совета СНГ в Москве.

"В 2014 году решением Совета глав правительств СНГ была утверждена Концепция ядерной и радиационной безопасности государств - участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях. Но для практического воплощения заложенных в нем фундаментальных принципов безопасности был необходим переход к единой научно-методической базе и технологической политике в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО в странах СНГ на основе обеспечения ядерной и радиационной безопасности с едиными критериями, с учетом национальных особенностей накопленных проблем, и направленной, в конечном итоге, на снижение затрат на реализацию концепции. То есть требовался переход к принципу "единого технологического окна", - пояснил Голиней.

"Мы в свое время выступили с этой инициативой, она была поддержана экспертным сообществом государств-участников СНГ еще в 2015 году", - сказал собеседник агентства.

По словам Голинея, важность принципа "единого технологического окна" обосновывается тем, что общие критерии позволят создать общую базу данных по ядерным объектам, подлежащим выводу из эксплуатации, а также ускорить ликвидацию последствий "ядерного наследия" в части захоронения накопленных радиоактивных отходов.

Гендиректор ФЦЯРБ пояснил, каких дивидендов могут ждать страны Содружества от работы специализированной базовой организации. "В первую очередь, это конечно, создание совместной системы обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов государств-участников СНГ", - отметил Голиней.

По его словам, это ускорит решение национальных задач в области ОЯТ и РАО, ликвидацию последствий "ядерного наследия" в части захоронения накопленных радиоактивных отходов, минимизировать количество вновь образующихся РАО и мест их захоронения. Кроме того, будет обеспечена безопасность на всех стадиях обращения с РАО. Также появится возможность создать единую базу данных по ядерным объектам, подлежащим выводу из эксплуатации, а также обобщить и распространить передовой опыт в области обращения с ОЯТ и РАО, отметил собеседник агентства.

Приоритетными направлениями деятельности ФЦЯРБ в этой области станут межгосударственный информационный обмен (научно-техническая, методологическая и другая информация) в области обращения с ОЯТ, РАО, вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов и содействие в реализации совместных проектов и программ, направленных на повышение безопасности завершающей стадии жизненного цикла объектов мирного использования атомной энергии.

Кроме того, ФЦЯРБ будет содействовать развитию сотрудничества государств – участников СНГ в области заключительной стадии ядерного топливного цикла. Также в рамках своей деятельности специалисты ФЦЯРБ будут принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества СНГ, организовывать научно-практические и инженерно-технические конференции, семинары, совещания и другие мероприятия по основным направлениям своей деятельности.