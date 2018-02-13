Дайджест российских СМИ - 13 марта

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КОММЕРСАНТ

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- Теневой банкинг перестал пугать регуляторов - И пока не требует новых правил - Объемы небанковского кредитования, или "теневого банкинга", который мировые регуляторы воспринимали как потенциальную угрозу финансовой стабильности, достигли $45,2 трлн, или 13% глобальных финансовых активов, говорится в ежегодном докладе Совета по финансовой стабильности (FSB).

- "Иностранные агенты" ответили Минюсту - В ЕСПЧ направлен коллективный меморандум НКО - Как стало известно "Ъ", 61 НКО — заявители по делу "Экозащита и другие против России" об "иностранных агентах" направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) замечания к ответам Минюста на вопросы Страсбурга. В документе говорится, как применялось после подачи жалоб законодательство об "иностранных агентах", что привело к принудительному присвоению этого статуса крупнейшим правозащитным организациям.

- Колосуй, а то проиграешь! - Как и где Владимир Путин встретил крепких сельскохозяйственников - 12 марта в Краснодаре президент России Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей был счастлив успехам последних, благодаря которым Россия побеждает хотя бы на их фронте, и заслушивал фермеров, выступления каждого из которых комментировал фразой: "Я абсолютно согласен со всем, что вы говорили!" Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников о том, как Краснодар 12 марта, хотел он этого или нет, выглядел предвыборным, и Владимир Путин — тоже.

- Молдавия не пришлась к селу - 108 населенных пунктов страны высказались за объединение с Румынией - В Молдавии набирает силу движение за вхождение в состав Румынии. Уже 108 населенных пунктов — в основном села — высказались за объединение с "Родиной-матерью Румынией". В их числе родное село пророссийского президента республики Игоря Додона, который критикует идею присоединения к соседней стране.

- И яд следовал за ним - Тереза Мэй назвала вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, и где оно делалось - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник официально обвинила Россию в покушении на экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

- НОВАТЭК NVTK остался без монополии на Арктику - Минприроды не захотело вносить привилегии производителя СПГ в закон - Как стало известно "Ъ", НОВАТЭК, намеревающийся стать к 2030 году крупнейшим производителем СПГ в мире, старается усилить позиции в ключевом регионе — Ямало-Ненецком АО. Хотя под компанию как единственного производителя СПГ в Арктике и так зарезервировали участки в регионе, она попросила законодательно закрепить свою монополию на недра. Но в Минприроды такую идею не поддержали: по данным "Ъ", ведомство предпочло оставить правительству пространство для маневра.

- Владельцы жилья вышли на поле - Болельщикам ЧМ предложили дополнительно 10 тыс. квартир - За три месяца до чемпионата мира (ЧМ) по футболу собственники жилья в городах, где пройдут матчи, предложили к аренде дополнительно около 10 тыс. квартир, все по завышенным ценам: 30-450 тыс. руб. в сутки. Но болельщики, которым не хватило гостиниц, проживанию в частном секторе предпочитают хостелы. На них сейчас приходится 21% бронирований, вдвое больше, чем в сегменте квартир.

- В уличном Wi-Fi стало свободнее - Бесплатный интернет стал меньше интересовать россиян - Россияне начали отказываться от бесплатных сетей Wi-Fi, предпочитая им мобильные сети сотовых операторов, выяснила EY. Причиной этого становятся сложности с авторизацией в Wi-Fi-сетях, обилие рекламы и опасения за персональные данные. Власти Москвы считают сокращение пользователей Wi-Fi сезонным фактором и отмечают рост трафика в таких сетях.

- У банков усложняется жизнь - ЦБ усиливает контроль инвестиционных страховых продуктов - Регулятор обратил внимание на то, что банки слишком агрессивно продают гражданам сложные финансовые продукты, в том числе инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). ЦБ провел встречу с представителями банковских и страховых объединений с целью обсудить, как усилить защиту инвесторов. Спорным остается вопрос о том, на ком должна лежать ответственность за недобросовестную продажу финансовых услуг.

- Добыча опустила котировки - Вслед за нефтью подешевел рубль - Вчера стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке закрепилась ниже уровня $65 за баррель. Негативное влияние на сырьевой рынок оказывают данные по добыче и запасам нефти в США, а также сообщения о разногласиях между участниками сделки ОПЕК+. В проигрыше, как обычно, оказался рубль: курс доллара вырос до 57 руб./$, курс евро достиг 70 руб./€.

- Альфа-банк поверил в роботов - Гражданам предложат высокотехнологичный инвестпродукт - В условиях падения доходности вкладов гражданам предлагаются все более экзотические продукты. Так, Альфа-банк в апреле выпустит структурные биржевые облигации с доходностью, привязанной к индексу робототехники, на $30–50 млн. Целевая аудитория — физлица, порог входа — $1 тыс. Банк называет ориентир доходности бумаг на уровне 8%, хотя на практике он будет зависеть от динамики индекса. Если она окажется негативной, то держатели бумаг получат лишь номинал.

- Аэропорты выходят на перекур - Шереметьево облагораживает места для курения - В преддверии чемпионата мира по футболу аэропорт Шереметьево снова поднял тему курения на своей территории. Оно запрещено с 2013 года, но крупнейшие российские аэропорты настаивают на возврате мест для курения в зоны после досмотра. Пока Шереметьево лишь облагораживает курительные зоны на привокзальных площадях, но в ближайшее время правительство может рассмотреть изменения в законе, смягчающие ограничения. Минтранс поддерживает аэропорты, хотя Минздрав по-прежнему жестко против курения даже в специальных павильонах.

- Уралвагонзавод дал отсрочку - "Чужие" детали для вагонных тележек можно брать до июля - Как выяснил "Ъ", на фоне споров об унификации правил ремонта наиболее распространенных тележек для вагонов Уралвагонзавод (УВЗ), владеющий лицензией и требующий от других производителей отказаться от аналогов тележки 18–100, смягчил требования к ремонтам. Согласно подготовленному им проекту документации, для ремонта 18–100 можно будет применять детали, изготовленные другими заводами до 1 июля.

- Автодилеры тонут в долгах - Рынок потерял "Независимость" и теряет Genser - За одним из крупнейших автодилеров страны "Независимостью" начал сокращать бизнес другой лидер рынка — Genser. Уже три банка планируют подавать иск о банкротстве компании, которая расторгает договоры с концернами. По словам собеседников "Ъ", до кризиса Genser довела череда управленческих ошибок — от формирования портфеля на базе низкодоходных брендов до "неоправданных" инвестиций в строительство дилерских центров.

- Основатель "Везет" доставит продукты - Евгений Львов инвестировал в сервис Golamago - Сооснователь одного из крупнейших агрегаторов заказа такси группы "Везет" Евгений Львов запускает сервис доставки из супермаркетов Golamago, в который планирует вложить 150 млн руб. Компания планирует за полтора часа привозить товары в пределах Москвы из Metro и "Ленты", зарабатывая на платной доставке и скидках от ритейлеров.

- X5 попала в яблочко - Компания заключила рекордный контракт с "Садом-гигантом" - Один из крупнейших в России производителей яблок "Сад-гигант" в этом году поставит более 25 тыс. тонн этих плодов самому большому по обороту российскому ритейлеру Х5 Retail Group. Контракт станет рекордным по объему: он обеспечит Х5 около 10% ее годовой потребности в яблоках, а "Саду-гиганту" позволит сбыть почти четверть урожая.

- Hamleys не играется в России - Франчайзинг ритейлера может закрыть магазины или уменьшить их площадь - У одной из крупнейших мировых сетей товаров для детей, британской Hamleys, все больше проблем в России. Ее флагманский магазин на Лубянке резко уменьшил ассортимент и, по неофициальным данным, может сократить площадь или вовсе закрыться. Под угрозой и ряд других торговых точек.

- Биткойны обернутся через пластик - Криптовалюты подключаются к новому эмитенту платежных карт - Блокчейн-стартапы, столкнувшиеся в начале года с блокировками клиентских карт Visa, выпущенных компанией WaveCrest, нашли выход из ситуации. Одним из первых в Европе восстановил производство карт с возможностью использования криптовалют финтех-проект Wirex. Эти карты дают возможность оплаты товаров и услуг и снятия наличных. Партнером, предоставляющим процессинговые услуги, на этот раз стала британская Contis Group — один из основных членов Visa Europe.

- Частные инвестиции поставили на карту - Правительство утвердило план для инфраструктурной ипотеки - Белый дом завершил работу над планом мероприятий по развитию инфраструктурной ипотеки — документ, вызвавший споры Минэкономики и Минфина, утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым. Идея создания фонда инфраструктурной ипотеки, ставшая главной причиной разногласий, в итоговый план не вошла. К маю ведомствам необходимо уладить спор, возникший уже между Минэкономики, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минтрансом — о разграничении госзакупок и концессий.

- Склонность к инвестированию тает вместе с прибылью - Согласно последней оценке Росстата, чистый финансовый результат компаний (прибыль до налогообложения) в 2017 году сократился на 8,5% по сравнению с 2016 годом (и на 36% по сравнению с 2015 годом). Такую динамику обеспечили рост убытков на 19,5% и сокращение прибыли на 5%. За год доля убыточных организаций в экономике увеличилась на 0,3 процентныах пункта — до 26,3%.

- Заплати и спи как хочешь - Налоговая амнистия в США привела к дополнительным сборам всего на $700 млн в год - Усилия налоговой администрации США (IRS) по раскрытию владельцев офшорных счетов с 2008 года увеличили сборы налогов на $3,5 млрд, но системно были более или менее неудачными, констатирует исследование университета Мичигана. Кроме разовых платежей, они дали прирост базы по налогу на прибыль в $2,5–4 млрд, что соответствует дополнительным сборам в $0,7–1 млрд в год.

- Московским перекресткам добавят знаков - ЦОДД проведет эксперимент по организации движения - Столичный ЦОДД планирует провести очередной эксперимент в области организации движения: в Москве на перекрестках появятся новые типы знаков, регулирующих направление движения автомобилей по полосам. Указатели понадобились для "улучшения архитектурного облика города": они позволят отказаться от размещения табличек на растяжках над дорогой. Эксперты опасаются, что нововведения могут запутать водителей, кроме того, необходимо тщательно проработать все юридические вопросы на тот случай, если в зоне установки новых знаков произойдет авария.

- К судостроителям пришли с зарплатой - Руководство Севастопольского морского завода попало под уголовное дело - Как выяснил "Ъ", следственное управление СКР по Севастополю возбудило в отношении топ-менеджеров Севастопольского морского завода уголовное дело, связанное с растратой средств. По версии следствия, судостроители причастны к махинациям с зарплатной ведомостью, в ре- зультате чего бюджет завода не досчитался 1,3 млн руб. Сами обвиняемые своей вины не признают, а в отрасли и вовсе считают, что таким образом силовики пытаются добиться смены руководства завода, на реконструкцию и модернизацию которого до 2020 года планируется выделить свыше 7 млрд руб.

- Полковники сдали генерала - Бывшего начальника МУРа обвинили в коррупции - Как стало известно "Ъ", по обвинению в посредничестве во взяточничестве под стражу взят генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, возглавлявший в прошлом УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск. По версии следствия, он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО "НИТИ им. П. И. Снегирева", одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.

- Комсомол не помог в "кокаиновом деле" - Мосгорсуд утвердил арест обвиняемых в причастности к схеме с доставкой наркотика из Аргентины - Мосгорсуд оставил под стражей фигурантов громкого "дела об аргентинском кокаине" — предпринимателей 53-летнего Владимира Калмыкова и 28-летнего Иштимира Худжамова. По версии следствия, они должны были встретить в одном из аэропортов Москвы почти 400 кг кокаина, но не смогли этого сделать, поскольку вещество к тому времени было изъято спецслужбами в Аргентине и заменено на обычную муку. Обвиняемые настаивают на том, что стали жертвой провокации силовиков, однако убедить суд в необоснованности своего ареста не смогли.

- Колумбия подала голоса против бывших повстанцев - В стране прошли первые выборы с участием FARC - В Колумбии подвели итоги состоявшихся накануне парламентских выборов — первых после завершения продолжавшейся 52 года гражданской войны. Победу одержали правые силы, а бывшие повстанцы из леворадикальной группировки FARC заручиться поддержкой избирателей не смогли. Следующее испытание для мирного процесса, за участие в котором президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира, предстоит в мае, когда в стране изберут нового главу государства. Фаворит — правый политик Иван Дуке, не скрывающий негативного отношения к соглашению с FARC.

- Земельный вопрос рассорил Тамань - Минэкономики не уверено в необходимости порта - Проект создания сухогрузного района морского порта Тамань может лишиться двух земельных участков. Как стало известно "Ъ", территории, площадь которых свыше 1 млн кв. м, Минэкономики предлагает передать группе ОТЭКО Мишеля Литвака. В министерстве отмечают, что сейчас строительство запланированных объектов на спорных территориях не ведется из-за отсутствия бюджетных и частных средств. Кроме того, Минэкономики вообще считает целесообразным рассмотреть вопрос необходимости реализации всего проекта сухогрузного района Тамань в связи с "отсутствием финансирования".

- "Ростелеком" RTKM поработает с кадрами - Оператор продолжит сокращать сотрудников - "Ростелеком" за последние три года уволил 25,2 тыс. сотрудников в ходе курса на трансформацию из классического оператора фиксированной связи в провайдера цифровых сервисов. По итогам компания увеличила среднюю выручку на сотрудника на 21%, до 2,3 млн руб. в год, но по-прежнему в разы отстает от уровня крупнейших российских сотовых операторов. До 2020 года "Ростелеком" готовится сократить еще 14–24 тыс. человек, но процесс могут осложнить профсоюзы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- "Росатом" впервые привлекает иностранцев к добыче урана в России - Китайская национальная ядерная корпорация готова инвестировать в один из проектов госкорпорации 16 млрд руб - Вчера, 12 марта, Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) и структуры "Росатома" – "Атомредметзолото" (АРМЗ) и Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) – подписали соглашение о совместной добыче урана в России. Предполагается, что в качестве первого транша фонд инвестирует в капитал совместной компании около 2,5 млрд руб.

- Генпрокуратура проверила рынок похоронных услуг - В чувствительном секторе господствует теневой бизнес - По информации пресс-службы надзорного ведомства, по итогам проверки в области похоронного дела возбуждено 23 уголовных дела, предостережения о недопустимости нарушения закона получили 64 должностных лица, к дисциплинарной ответственности привлекли более 2000 чиновников. В общей сложности в ходе проверки, проводившейся совместно с МВД в конце 2017 г., прокуроры выявили 35 000 нарушений закона.

- Сирийские войска рассекли оппозицию в пригороде Дамаска российскими танками - Исламистские группировки контролировали Восточную Гуту с 2012 г. - Оппозиционный анклав в пригороде Дамаска Восточная Гута разбит на три части. Это произошло после того, как, по сообщению сирийского правительственного агентства САНА, в понедельник правительственными войсками была занята деревня Африс. Всего же с момента начала штурма Восточной Гуты в середине февраля правительственные войска заняли более половины территории контролируемого с 2012 г. оппозиционными исламистскими группировками анклава.

- Путин готов уравнять зарплаты чиновников - Сейчас они различаются в несколько раз и зависят в основном от премий - Зарплаты госслужащих в министерствах и ведомствах могут быть унифицированы – идея обсуждается в правительстве и администрации президента, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вопрос, по его словам, должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти.

- Налоги не догнали бизнес - Крупные транснациональные корпорации стали платить налоги по значительно более низким ставкам, чем до финансового кризиса, показало исследование Financial Times (FT). Их средняя эффективная налоговая ставка снизилась с 26% в 2008 г. до 24% в 2016 г., а в 2000 г. она и вовсе была равна 34%. Это произошло, несмотря на международную борьбу с уклонением от налогов.

- "Идет нефтяная война, цель которой – разрушить Россию" - Президент Венесуэлы Николас Мадуро идет на перевыборы и может сохранить власть, хотя в стране дефицит товаров и гиперинфляция - Удивительно, но Мадуро может сохранить власть: до сих пор действующему президенту Венесуэлы удавалось переигрывать оппозицию и проводить выборы так, что большинство получали его сторонники.

- Небольшие операторы каршеринга объединяются против сервиса "Яндекса" YNDX - Так они надеются увеличить загруженность автомобилей и выручку - Сервис поминутной аренды автомобилей YouDrive переформатировал собственную платформу в единую онлайн-площадку для каршеринга – YouDrive Pool, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Борис Голиков.

- Телефонная связь уходит в мессенджеры - 39% россиян звонят по ним чаще или не реже, чем по телефону - В феврале этого года EY опросила россиян, как они пользуются сотовой связью. Данные EY базируются на опросе 1500 человек, 30% из них проживает в Москве, остальные – в городах с населением более 100 000 человек.

- YouTube нашел продавца в России - Рекламу в российских шоу и сериалах на видеосервисе будет продавать не Google, а компания IMHO - Компания IMHO начинает продавать видеорекламу на профессиональных телевизионных каналах на российском YouTube, рассказала "Ведомостям" гендиректор этого селлера Мария Лапушкина. Крупнейший видеосервис в мире принадлежит Google, и прежде рекламу на таких каналах размещал сам Google.

- АСВ задали вопрос на 50 млрд руб. - Кредиторы Пробизнесбанка оспаривают погашение кредитов накануне его краха - Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению два иска представителя 866 кредиторов Пробизнесбанка Нерсеса Григоряна к Газэнергобанку и банку "Экспресс-Волга" о признании недействительными взаимосвязанных сделок по перечислению им в сумме 49,5 млрд руб. (3,5 млрд и 46 млрд руб.) в качестве возврата межбанковских кредитов (МБК), сообщается в картотеке суда.

- Продажи грузовиков в России в феврале подскочили на 40% - Эксперты сравнивают этот показатель с индикатором состояния промышленности - Российский рынок грузовых автомобилей в феврале вырос на 39,5%, по итогам первых двух месяцев года – на 37,9% до 10 862 шт., подсчитал "Автостат" на основе регистраций машин. Продажи лидирующего на рынке "Камаза" KMAZ в январе – феврале увеличились на 7,7% до 3488 шт.

- В России больше нет монополии на производство калия - "Еврохим" теперь составит конкуренцию "Уралкалию" - Принадлежащий "Еврохиму" Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в рамках пусконаладочных работ, получение товарной продукции запланировано на II квартал, сообщила компания. До конца года планируется произвести около 600 000 т товарной продукции, на полную мощность в 2,3 млн т производство выйдет в 2021 г. Общая стоимость усольского проекта – $3 млрд, из них проинвестировано $1,8 млрд.

- Крупнейший производитель электровозов расстается с пенсионерами - Он мог бы выбрать и более эффективный способ, полагают эксперты - В январе 2018 г. главный инженер Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) Роман Лобачев получил служебную записку, подписанную директором по персоналу Юрием Исаковым. В ней говорилось, что НЭВЗ, исполняя поручение "Трансмашхолдинга" (в него входит завод) по омоложению трудового коллектива, планирует уволить в 2018 г. возрастных сотрудников.

- Чем питается искусственный интеллект - В конце января традиционный деловой завтрак Сбербанка SBER в Давосе посетил необычный гость – человекоподобный робот София. Она активно поддерживала разговор: темой завтрака Сбербанк назвал искусственный интеллект и его влияние на компании и экономику.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Медицина долгой жизни - Вероника Скворцова: ключевая задача сегодня - обеспечить высокое качество медицинской помощи - Медицина высоких технологий может развиваться только в случае, если в целом в стране будет достигнут качественный базовый уровень медицинской помощи, считает министр здравоохранения России Вероника Скворцова. В своем интервью "Российской газете" она рассказала о врачебных ошибках и о том, как их избежать, о доступности и развитии медицины в городе и на селе, и о том, как за последние не самые простые годы удалось увеличить продолжительность жизни россиян.

- Класс защиты - Как сделать школу безопасной для учителя - В американском штате Флорида некоторым учителям и другим работникам школ разрешили скрытно носить на работу огнестрельное оружие. Будет разрабатываться специальный обучающий курс. Причина - агрессия учеников и участившиеся нападения в школах.

- Завещание под диктовку - Верховный суд объяснил, кто и при каких условиях может оспорить последнюю волю человека - Недавно Верховный суд РФ проверил результаты работы своих коллег из питерских судов, которые слушали дело о признании завещания недействительным. С итогами рассмотрения спора Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ не согласилась.

- Счетчик назначит тариф - За расходами воды, тепла и газа будут следить онлайн - В России планируется автоматизировать систему учета коммунальных ресурсов. Это позволит поставщикам тепла, воды и газа и управляющим компаниям не ждать, пока потребитель передаст показания счетчиков, а отслеживать их в режиме реального времени.

- Хлеб и разведка - Владимир Путин обещал поддержать фермеров - В понедельник на Кубани президент занимался вопросами сельского хозяйства. В Национальном центре зерна имени П.П. Лукьяненко глава государства оценил работу агрономов в теплице. Затем осмотрел выставку стартапов и принял участие в заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

- Ветхий тариф - Ставки по утилизационному сбору увеличат в марте - Утилизационный сбор на автомобили проиндексируют до конца марта, сообщили "Российской газете" в Минпромторге. На стоимость отечественных автомобилей экономкласса это не повлияет. "В настоящий момент внесенный Минпромторгом проект постановления находится в аппарате правительства России и будет принят до конца марта этого года", - отметили в пресс-службе министерства.

- Поликлиника получит баллы - Россияне смогут оценивать качество медицинского обслуживания на портале госуслуг - С 1 апреля этого года граждане смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее портал государственных услуг механизмом оценки уровня обслуживания в поликлиниках.

- Битва за Африку - Глава МИД России и госсекретарь США сошлись в заочной схватке за симпатии Черного континента - Завершившийся визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в страны, расположенные к югу от Сахары, был осуществлен с совершеннейшим успехом. Во всяком случае, именно так источник в российской делегации оценил проведенные главой МИД России переговоры в Анголе, Намибии, Мозамбике, Зимбабве и Эфиопии.

- Лифт тронулся - Участники "Лидеров России" получили высокие посты - Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Олега Салагая заместителем министра здравоохранения РФ, Павла Сорокина - замминистра энергетики, Илью Торосова - замминистра экономики. Об этом сообщается на сайте правительства. Все трое являются победителями Всероссийского конкурса управленцев нового поколения "Лидеры России", организованного по инициативе президента РФ.

- Угрозы предстали в Новом Свете - Доктрину энергобезопасности России переписывают - Минэнерго подготовило проект новой Доктрины энергобезопасности России и направило его на согласование в другие ведомства. Среди основных угроз, скорее всего, будет указана санкционная политика США. Документ носит предварительный характер, и его используют для подготовки к заседанию рабочей группы, созданной для разработки окончательной версии.

- Когда хочется творить - Рецепты "активного долголетия" обсудили в Москве российские и зарубежные эксперты - В России живут более семи тысяч человек старше ста лет. И скоро их станет больше, сообщила вице-премьер Ольга Голодец на форуме "Активное долголетие Москвы-2018". По ее словам, еще несколько лет назад россиян такого возраста было всего несколько десятков. Вице-премьер уточнила, что за ближайшие семь-восемь лет число долгожителей в возрасте сто лет и больше увеличится на порядок.

- 15-минутная готовность - В Самаре открылся центр поиска пропавших людей - Новый центр - кстати, первый в регионах России - заработал на базе центра медицины катастроф. Как считают волонтеры, теперь они выйдут на новый уровень доверия и реагирования.

- Вечные ценности - Аналитики назвали самые доходные активы с 1900 года - За последние 118 лет средняя стоимость предметов для коллекционирования увеличилась в десятки раз, акции обогнали по доходности облигации, а инвестиции в недвижимость, несмотря на низкие риски, оказались небезупречны. При этом впереди все классы активов может ждать довольно низкая доходность. Такие выводы содержатся в исследовании Global Investment Returns Yearbook 2018 швейцарской банковской группы Credit Suisse, где рассматриваются различные финансовые инструменты с 1900 года.

- Дорожное прикрытие - Почему у нас недолговечны новые дороги - Производители химических присадок, продлевающих срок службы асфальта, пожаловались в своем письме в ФАС на действия ГК "Автодор".

- Россия и Европа - Это - вечная, системообразующая тема нашей политики, общественного сознания, государственной идеологии. Как минимум "300 лет вместе" (с Петра I). Со всеми "импортозамещениями" и "контрафактами" в материальной и духовной сфере, со всеми симбиозами и обидами ("Клеветникам России"), союзами и войнами, взаимными маниями и фобиями...

- Среди заемщиков нашлись лишние - С 1 мая банки свернут выдачу кредитов наиболее рискованным клиентам - Банк России решил пересмотреть с 1 мая шкалу повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам. Это заставит банки отказаться от кредитов с высокими ставками, которые они предлагают наиболее рискованным заемщикам, а последних подтолкнет к обращению в микрофинансовые организации (МФО), считают эксперты.

- Роумингом не вышли - ФАС возбудила дело против третьего крупнейшего оператора связи - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудило дело в отношении "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), признав стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России в сети оператора необоснованно завышенной. Таким образом, теперь дела заведены на троих крупнейших операторов из четырех.

- Труба зовет - В Дубае показали первую пассажирскую капсулу Hyperloop - Первую пассажирскую капсулу для трубопроводного транспорта Hyperloop продемонстрировали потенциальным инвесторам на транспортной выставке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

- Проверят по списку - Минстрой наводит порядок в жилищном контроле - У муниципалитетов хотят отобрать большую часть полномочий по жилищному контролю, его функция полностью перейдет к госжилинспекциям. Это прописано в разработанных минстроем поправках в Жилищный кодекс. Эксперты считают, что с их помощью удастся наконец убрать "лишних" контролеров.

- Римский расчет - Италия предложила снова выдавать кредиты российскому бизнесу - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может возобновить кредитование малого и среднего бизнеса из России. С таким предложением Италия готова обратиться к странам Евросоюза (ЕС). Однако в России уже научились обходиться без этих кредитов.

- Хозяин в цифре - Регистрацию собственности на дом и участок теперь можно провести в любом регионе, независимо от места жительства - В наступившем году Росреестр, к услугами которого приходится обращаться практически всему взрослому населению страны, запланировал много новшеств, большинство из которых имеет прямое отношение к нуждам людей.

- В тюрьму по записи - СИЗО вводят электронные очереди для следователей и адвокатов - Вчера заработал портал, через который следователи и адвокаты могут записаться на посещение СИЗО - для встречи с арестантом. Пока система работает в тестовом режиме.

- Белый снег, черный лед - МЧС начало подготовку к пожарам и паводкам - Авиационную группировку, беспилотные летательные аппараты и все имеющиеся в наличии технические средства дистанционного зондирования земли подключили российские спасатели по всей стране для проведения мониторинга возможных паводков и пожаров. Таким образом МЧС официально дало старт подготовке регионов РФ к прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона-2018.

- Гражданка замедленного действия - Электронные полисы ОСАГО предложено ограничить - Электронный полис ОСАГО начнет действовать только через 72 часа после заключения договора. Ложные сведения, введенные при заключении договора, грозят расторжением полиса. Такие предложения направил в Центробанк Российский союз автостраховщиков (РСА).

- Ракета на ядерном ходу - Новое оружие может дежурить в небе сутками - Замминистра обороны Юрий Борисов раскрыл некоторые подробности того, как действуют новейшие боевые системы, представленные президентом РФ в Послании Федеральному Собранию.

- Печать пришла на колыму - В удаленных районах стали появляться нотариусы - Управление Минюста по Магаданской области и Чукотскому автономному округу заполнило три долго пустовавшие вакансии нотариусов в труднодоступных районах.

- Танкам мешают границы - НАТО приступило к созданию в Европе "военного Шенгена" - Командование НАТО создает в Европе механизм, призванный сократить время переброски войск к границам России. Об этом накануне рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

- Стрелял в упор - Убийца двух бизнесменов получил 13 лет заключения - В Красногорском городском суде Московской области закончился первый судебный процесс по делу о расстреле двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ - в убийстве двух и более лиц, и по статье 222 УК РФ - в незаконном обороте оружия.

- Стратегия упреждающего сдерживания - Отношения между ядерными сверхдержавами - Россией и США - хуже, чем когда бы то ни было, начиная с 1950-х годов и со времен кубинского ракетного кризиса - Ядерное оружие имеет много заявляемых и скрытых функций помимо наиболее очевидной - предотвращения с помощью угрозы ответного удара ядерного нападения на свою страну или на союзников. Это и предотвращение любого массированного нападения (в российской военной доктрине предусматривается ядерный ответ в случае неядерной агрессии, которая угрожает "самому существованию" страны). Если ядерное оружие будет применено, это будет угрожать катастрофой вселенского масштаба, но этим оно подспудно сдерживает любые крупные конфликты, которые могут привести к эскалации на ядерный уровень.

- Отработанный материал - Почему Лондону выгоден скандал с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери - В понедельник премьер Британии Тереза Мэй все же заявила о том, что Россия может быть причастна к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, британским экспертам из оборонной лаборатории в Портон-Дауне удалось установить, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом того типа, которое производилось в России.

- Где выпал финансовый дождь - Что показывает территориальное распределение инвестиций - В большинстве регионов в 2017 году инвестиции заметно выросли. Быстрее всего - в Республике Крым (рост в 2,3 раза), Севастополе и Ненецком АО (на 65 процентов), Якутии и Амурской области (на 35-37 процентов). Причем в добывающей промышленности они выросли на девять процентов, а в обрабатывающей сократились на один процент. Слабо росли инвестиции в сельское хозяйство (на один процент), продолжался спад инвестиций в строительстве (на четыре процента) и торговле (на 10 процентов). Такие выводы можно сделать, исходя из опубликованного на днях мониторинга Росстата.

- Порошок объявлен в розыск - Возбуждено дело после массового отравления таллием на заводе в Таганроге - В Ростовской области следователи МВД завели уголовное дело по факту отравления солями таллия 38 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. В совершении преступления подозреваются "неустановленные лица".

- Капкан для пассажира - Житель Орла отсудил у владельца маршрутки компенсацию за травму ноги - Орловский областной суд удовлетворил иск жителя Орла, получившего травму по вине водителя маршрутного автобуса.

- Кредит погашен - Банки спишут долги погибшим в катастрофе Ан-148 оренбуржцам - На соответствующее обращение властей региона ответили согласием уже четыре финансовых учреждения.

- Плюс 8000 глаз - Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы готов к выборам - Более четырех тысяч наблюдателей за выборами президента, набранных Общественной палатой Москвы, прошли обучение и отправятся в специальных жилетках 18 марта на избирательные участки столицы. Об этом журналистам сегодня рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

- Будет где развернуться - Крупный летно-испытательный комплекс для вертолетной техники построят в городе Батайске Ростовской области. Его уже начнут возводить в июне этого года. Комплекс позволит сократить количество полетов в Ростове-на-Дону над городской застройкой и обеспечить выполнение ночных полетов в соответствии с программой испытаний за пределами города.

- От пугача до пистолета - Эксперты МВД определят, какое оружие можно считать боевым - Граждане России могут получить в Экспертно-криминалистическом центре МВД заключение, возможно ли из их пистолета или винтовки стрелять газовыми, травматическими или даже боевыми патронами. Речь идет об изделиях, конструктивно сходными с оружием, - пневматических винтовках, пистолетах, револьверах с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетах и револьверах калибра не более 6 мм и патронах к ним.

- Жалоб меньше - решений больше - Конституционный суд России за год рассмотрел рекордное число дел - Часто задают вопрос - как меняется количество обращений в Конституционный суд России за время его работы? Были, конечно, пиковые по нагрузке годы - прежде всего рекордный 2009-й (более 20 тысяч обращений), 2011-й (более 19 тысяч), в какой-то степени 2010-й и 2012-й (свыше 18 тысяч). А в остальном в 2002-2008 гг., 2013-2017 гг. - порядка 14-16 с лишним тысяч обращений в год, без четкого тренда к увеличению или снижению количества. Например, в 2017 году обращений было 14 638 - ненамного, но больше, чем в 2015 и 2016 гг.

- Одичали - В подмосковье стая собак насмерть загрызла 19-летнего парня и покусала девушку - Страшная трагедия произошла в подмосковной Истре. Стая бродячих собак напала на 26-летнюю Кристину Исупову и 19-летнего Олега Шушунова. Молодая женщина получила серьезные ранения, а юноша скончался.

- Правду говоря - Участники олимпиады "Ломоносов" по журналистике вышли в прямой эфир - В Москве завершилась олимпиада "Ломоносов" по журналистике, которую вместе с "Российской газетой" и "Радио России" организует факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

- ЧП на уроке - Программы по ОБЖ изменятся - ОБЖ в российских школах будут преподавать по-новому. Коллегия МЧС одобрила новую концепцию преподавания, по которой школы начнут работать с 1 сентября 2018 года. Упор будет сделан "на гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование культуры безопасности населения с использованием современных методик и технических средств обучения", - подчеркнули в МЧС.

- До парты - четыре часа - Третьеклассницу возят в школу на санках за пять километров - Житель села Новоблаговещенка Благовещенского района Геннадий Кобелев каждый день везет дочку Вику в школу в соседнее Трошкино на самодельных санках из корыта.

- ЕГЭ взял старт - Экзамены досрочно сдадут 40 тысяч человек - В Рособрнадзоре рассказали: более 40 тысяч человек зарегистрировались на участие в досрочном периоде ЕГЭ.

- Прием для дипломата - Кто придет на очный тур в МГИМО - Стали известны победители и призеры отборочного этапа совместной олимпиады "РГ" и МГИМО.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- В Крым придут бельгийские инвестиции - Страна Бенилюкса вложит в развитие портовой инфраструктуры полуострова более €50 млн - Официальная делегация из Бельгии впервые с 2014 года посетит Крым. На полуостров приедут местные депутаты и предприниматели, которые намерены инвестировать в производство стройматериалов и строительство коммерческой недвижимости, а также развивать в республике портовый менеджмент. Об этом "Известиям" рассказал сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров. Информацию подтвердили и члены бельгийской делегации — по их словам, в развитие портовой инфраструктуры Крыма будет вложено более €50 млн.

- Сезон охоты - Как действует Турция в условиях политической изоляции - Россия по просьбе Турции ускорила реализацию контракта на поставку С-400. Об этом СМИ сообщили в понедельник, 12 марта. Эта сделка неоднократно вызывала критику Турции со стороны партнеров по НАТО. Речь, однако, идет о куда более серьезных проблемах. В клубке политических противоречий разбирался портал iz.ru.

- И снится нам отрава у дома - Почему Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Сергея Скрипаля - Неделя прошла с того дня, как в британских СМИ появились сообщения об отравлении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери. Всё это время официальная информация о ходе расследования была крайне скудной. Только анонимные источники удовлетворяли любопытство журналистов, а СМИ наперегонки выдвигали разные версии, в основном связанные с причастностью России к произошедшему.

- Путь к миру в Афганистане найдут в Ташкенте - Позицию Москвы на конференции по афганскому урегулированию представит глава МИД Срегей Лавров - Москва поднимет вопрос о необходимости прямых переговоров Кабула и движения "Талибан" (запрещено в России) на международной конференции по афганскому урегулированию в Ташкенте. Об этом "Известиям" сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, добавив, что РФ в столице Узбекистана 26–27 марта будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

- Госдума отследит законы на практике - Депутаты намерены мониторить правоприменение принятых нижней палатой документов - Госдума намерена изучать правоприменительную практику в отношении уже принятых законов и в случае необходимости корректировать их. Соответствующий законопроект подготовил комитет по контролю и регламенту Госдумы, заявила "Известиям" зампредседателя комитета Наталья Костенко ("Единая Россия").

- Субсидии на восстановление земель увеличат до 2 млрд рублей - Поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства будут готовы в конце марта - В Минсельхозе предлагают увеличить ежегодный объем субсидирования аграриев, восстанавливающих заброшенные участки, до 2 млрд рублей. По расчетам ведомства это позволит за двенадцать лет вернуть в оборот все 2,31 млн га, нуждающихся в мелиорации. Эксперты говорят, что этот размер поддержки надо увеличить в два раза — тогда и бизнес станет активнее участвовать в процессе восстановления земель.

- Смертность от рака снизилась впервые за три года - Этому способствует ранняя диагностика новообразований - В 2017 году смертность от рака в России снизилась впервые за три года. Это произошло в том числе благодаря массовым скрининговым исследованиям пациентов, считают в Минздраве. По словам экспертов, нужно усилить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях — сейчас этот показатель составляет около 56%.

- Россияне вернулись к потреблению - Впервые за три года розница продемонстрировала рост оборота - Российские граждане сменили свою модель поведения: после двух лет накопления сбережений они начали тратить. В прошлом году оборот розничной торговли впервые с 2015 года показал рост в 1,2%. Увеличению оборота розницы способствовал рост выдачи потребительских кредитов и кредитных карт. Начало 2018 года сопровождалось дальнейшим ростом потребительского спроса, отмечают в ЦБ. В этом году, по прогнозам аналитиков, оборот розничной торговли покажет рост, аналогичный прошлогоднему.

- Повреждение мозга распознают на раннем этапе - Диагностика ишемии поможет спасать жизни людям с тяжелыми травмами черепа - Российские нейрофизиологи нашли способ ранней диагностики ишемии мозга при травмах. Выяснилось, что начальные этапы повреждения клеток этого органа от кислородного голодания можно выявить по энцефалограмме. Открытие позволит врачам экстренно проводить медицинские мероприятия, чтобы уменьшить поражение и спасти жизнь пациента. На основании полученных данных специалисты подбирают препараты, которые смогут эффективно останавливать ишемию.

- Законы сориентируют на безопасность - Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России подготовила рекомендации по изменению действующего законодательства - Действующее законодательство скорректируют с учетом анализа вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Об этом "Извес­тиям" сообщили три собеседника в Совете Федерации, информацию также подтвердили эксперты временной комиссии СФ по защите госсуверенитета. Речь идет о внесении поправок в законы "О средствах массовой информации", "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", "О безопасности" и "О парламентском расследовании".

- Россия дала Америке в долг - Центробанк в прошлом году увеличил инвестиции в облигации США почти на 20% - Россия в 2017 году увеличила инвестиции в ценные бумаги Казначейства США на 18,6% — до $102,2 млрд. Об этом говорится в материалах американского финансового органа, с которыми ознакомились "Известия". Вложения в бумаги США по итогам прошлого года составили почти четверть от общего размера международных валютных резервов России. Доходность по обязательствам американского Казначейства составляет 2,3% годовых, говорится в материалах ЦБ.

- В России провели уникальную операцию на печени - Хирурги спасли считавшуюся безнадежной пациентку с 15-сантиметровой злокачественной опухолью - Российские хирурги удалили пациентке гигантскую злокачественную опухоль, поразившую 82% печени. Впервые в мире операцию провели в ситуации, когда у пациента диагностирован не только рак, но и цирроз. Успех хирургов поможет ежегодно спасать больных, до сих пор считавшихся безнадежными.

- "Россия станет одним из лидеров агропромышленного рынка" - Владимир Путин заявил, что уже через четыре года РФ будет экспортировать продовольствия больше, чем ввозить - Президент РФ Владимир Путин посетил Краснодар, где принял участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей и осмотрел Национальный центр зерна. Глава государства поручил улучшить качество продукции агросектора, чтобы расширить российское присутствие на внешнем рынке. Основная цель — экспортировать больше, чем импортировать.

РБК RBCM daily

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- Лондон дал сутки на детоксикацию - Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, возможно, причастна к покушению на экс-сотрудника ГРУ Скрипаля: на это указывает происхождение отравляющего вещества. Лондон ждет разъяснений от Москвы, иначе введет санкции

- С металлом в голосе - Заградительные пошлины на импорт стали и алюминия, введенные президентом США Дональдом Трампом, вызвали ответные угрозы со стороны американских торговых партнеров. Есть риск полноценной торговой войны, говорят эксперты.

- От общего к частному - Из-за обилия рекламы и сложного процесса авторизации владельцы мобильных устройств стали отказываться от пользования общественным Wi-Fi. За последние полгода количество подключений к публичным сетям снизилось в два раза.

- Китай спускается в рудники - Китай вложит более 16 млрд руб. в новый урановый рудник в Восточной Сибири в обмен на 49% в совместном предприятии и около 600 т урана в год. Инвестиции окупятся за семь лет, говорит эксперт.

- Безденежные знаки - Арбитраж объяснил, почему криптовалюту нельзя взыскать с банкрота. Это не "имущество", не "активы", не "информация" и не "денежные суррогаты", следует из определения суда. Криптовалюта — имущество, уверены опрошенные РБК юристы.

- Элитный кофе оказался порошковым - Получатели груза с кокаином из Аргентины после задержания в Москве два дня пытались выманить в Россию предполагаемого организатора поставки наркотика. Они вложили не менее €10 тыс. в дело, которое "считали легальным".

- Конец эпохи Кастро - На Кубе прошли парламентские выборы. Новый состав Национальной ассамблеи утвердит следующего главу государства, которым впервые станет не член семьи Кастро. Новому лидеру предстоит решить проблемы в экономике и отношениях с США.