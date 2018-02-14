Нефтяной порт Завия в Ливии возобновил работу после забастовки - СМИ

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Погрузочные работы в ливийском нефтяном порту Завия возобновлены после приостановки в понедельник из-за забастовки работников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Между забастовщиками и компанией (Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC) - ред.) была достигнута договоренность, и погрузка была возобновлена", - заявил агентству один из источников.

В понедельник работники порта отказались загружать нефть с месторождения "Шарара" на танкер Seagrace, поставленный на якорь в порту. Причиной забастовки стала задержка выплат рабочим заработной платы. Как сообщает агентство со ссылкой на данные по отслеживанию танкеров, Seagrace был зафрахтован компанией "Роснефть" ROSN.

Уровни добычи на месторождении "Шарара", по данным другого источника агентства, от забастовки не пострадали. Добыча на этом месторождении составляет 300 тысяч баррелей в день - более четверти добычи в Северной Африке, передает Рейтер.