Суд в Ростове-на-Дону отклонил иск учредителя РЭМЗ к "Мечелу" на 12,7 млрд руб

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Ростовской области отклонил во вторник иск нидерландской компании Atrix B. V., учредителя ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ), о взыскании с компании "Мечел" MTLR и других соответчиков более 12,7 миллиарда рублей убытков в пользу РЭМЗ, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Истец, в частности, требовал взыскать солидарно с ПАО "Мечел", ООО "УК Мечел-Сталь", ООО "УК Мечел-Майнинг" и бывшего гендиректора РЭМЗ Геннадия Сомова 7,6 миллиарда рублей, а с тех же лиц плюс ООО "НК Инвест" - солидарно еще 5,1 миллиарда рублей.

"В иске отказать полностью", - говорится в материалах суда.

Истец заявил в суде, что с 2009 по 2014 год РЭМЗ находился в юридической и фактической зависимости от группы физических и юридических лиц, входящих в холдинг "Мечел". По мнению истца, пользуясь положениями заключенных между РЭМЗ и компаниями-ответчиками договоров на оказание консультационных услуг, используя механизм трансфертного ценообразования, ответчики так организовали производственно-коммерческую деятельность завода, что основная доля прибыли перераспределялась холдингу. "Мечел" и другие ответчики иск не признали. По их мнению, все сделки в рамках сотрудничества с предприятием проводились исключительно на рыночных условиях. Также компания "Мечел" опровергла, что РЭМЗ был передан под ее управление.

Ростовский арбитраж рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении суд первой инстанции в июле 2017 года полностью удовлетворил иск, взыскав с соответчиков более 12,7 миллиарда рублей. В сентябре 15-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе это решение. Однако арбитражный суд Северо-Кавказского округа в ноябре отменил судебные акты нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

"Мечел" Игоря Зюзина и группа "Эстар" Вадима Варшавского (в которую входил РЭМЗ) в 2009 году заключили соглашение о партнерстве. Варшавский признавал тогда, что проблемы с кредиторами и недостаток оборотных средств серьезно затрудняли работу группы, а сотрудничество с "Мечелом" позволило выправить ситуацию. Однако позднее стороны изменили позиции. В частности, последовали разбирательства по банкротству Златоустовского и Гурьевского металлургических заводов, которые задолжали "Мечелу", а также споры вокруг владения Донецким электрометаллургическим заводом.