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Ориентир цены размещения 1,14% акций "Интер РАО" - 3,36-3,43 руб за бумагу - источник


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Ориентир цены размещения около 1,14% акций "Интер РАО" IRAO составляет 3,36-3,43 рубля за бумагу, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов в среду 6,5-8,4%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Торги акциями "Интер РАО" закрылись в среду снижением на 4,18% - до 3,67 рубля за бумагу.

Компания ранее в среду сообщила, что менеджмент "Интер РАО" продаст на рынке около 1,14% акций компании, полученных в рамках опциона. Приблизительно 1,19 миллиарда обыкновенных акций продает "Интер РАО Инвест", входящее в группу "Интер РАО". Продажа осуществляется посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук не будет участвовать в продаже акций. "Интер РАО" не получит денежных средств от продажи.

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