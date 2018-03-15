Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги четверга на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 0,96% - до 5,44 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,64%, до 66,1 доллара, "Новатэка" NVTK - снизилась на 0,22%, до 133,8 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,54% - до 4,77 доллара, "Газпром нефти" - на 1,4%, до 24,65 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,08% - до 18,9 доллара, НЛМК - снизилась на 1,19%, до 25,71 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 0,19%, до 15,48 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,1% - до 2,06 доллара, Сбербанка SBER - подешевели на 2,7%, до 18,2 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 2,52% - до 24,45 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT поднялась на 4,46% - до 19,32 доллара, "Ленты" - снизилась на 2,1%, до 6,07 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,74% - до 4,05 доллара.