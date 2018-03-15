Нефть дорожает на прогнозах МЭА по глобальному спросу

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Цена нефти растет в четверг вечером, поскольку трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по глобальному спросу на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.19 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% - до 65,11 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33%, до 61,17 доллара за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать данные мартовского доклада МЭА. Как сообщило ранее в четверг ведомство, оценка роста спроса на нефть в 2017 году осталась неизменной. Спрос на нефть в мире в 2018 году составит 99,3 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона баррелей в сутки.

Изменение прогноза МЭА объясняет более позитивными ожиданиями по спросу на нефть в 2018 году в странах ОЭСР, в частности в Польше, Турции, сильный спрос также ожидается в США. При этом, по мнению МЭА, надежный мировой спрос должен помочь компенсировать растущую добычу сланца в США, таким образом, сохраняя баланс на мировом рынке нефти в этом году.

Однако некоторые аналитики настроены скептически по отношению к прогнозам МЭА, пишет газета The Wall Street Journal. "Нам нужен очень сильный рост спроса, чтобы компенсировать предложение (сырья - ред.), поступающего от США", - приводит издание слова аналитика ETF Securities Нитеша Шаха (Nitesh Shah).