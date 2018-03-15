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Petrobras по итогам 2017 г получил чистый убыток в $136 млн


Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 15 мар /ПРАЙМ/. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам 2017 года получил чистый убыток в 446 миллионов реалов (136 миллионов долларов) по сравнению с 14,82 миллиона реалов за предыдущий год, сообщила компания.

Причиной получения убытка стала необходимость ряда непредвиденных выплат, в том числе 11,2 миллиарда реалов в рамках урегулирования по коллективному иску ряда акционеров, обратившихся в суд в США в связи с коррупцией в компании.

В случае, если бы этих выплат не было, прибыль корпорации составила бы 7 миллиардов реалов, сообщил Petrobras.

В 4-в квартале 2017 года убыток составил 5,48 миллиарда реалов (1,68 миллиарда долларов) по сравнению с прибылью 2,51 миллиарда реалов (около 810 миллионов долларов) за аналогичный период годом ранее.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.

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