ОБЗОР: Британия не зависит от прямых поставок газа из России - WoodMac

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Великобритания не зависит от прямых поставок газа из РФ, однако перебои в поставках газа в континентальную Европу, если бы они произошли, оказали бы влияние на цены на газ в Британии, считает глава отдела исследований подразделения Europe Gas в консультационной Wood Mackenzie Мюррэй Дуглас (Murray Douglas).

В среду британский премьер-министр Тереза Мэй после обвинений РФ в причастности к "делу Скрипаля" заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность снижения зависимости от российского газа. По ее мнению, РФ пользуется зависимостью других стран от ее топлива, тем самым оказывая влияние на них.

"Газпром" GAZP в начале марта заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома". "Нафтогаз" сообщал, что стороны до конца марта обсудят расторжение контракта и выполнение решений арбитража Стокгольма. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 13 марта заявил, что рисков для транзита газа в Европу в период расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" не будет, если Украина не будет незаконно отбирать газ.

"Хотя объем поставок из России в Великобританию небольшой, мы неразрывно связаны с газовым рынком континентальной Европы … Россия обеспечивает более трети поставок европейского газа. Следовательно, любой сбой в поставках российского газа в континентальную Европу повлияет на цены на газ в Великобритании", - говорится в обзоре эксперта.

ПОСТАВКИ ГАЗА GAZA В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Согласно отчетности "Газпрома", объем продаж газа в Великобританию в 2017 году составил 16,26 миллиарда кубометров, пишет Дуглас. При этом прямых поставок российского газа нет, есть объемы газа, которыми компания торгует в Великобритании. Таким образом, "Газпром" может поставлять в Великобританию в том числе и газ, который покупает у британских компаний, добывающих газ в Северном море, считает эксперт.

Однако на европейском газовом рынке доля поставок газа "Газпрома" в 2017 году составила 37%. В Великобританию приходит газ из Европы по двум газопроводам – из Бельгии и Голландии. "Невозможно установить источник газа, который приходит по газопроводам, поскольку газ торгуется по всей Европе", - пишет Дуглас.

В то же время Великобритания в 2018 году импортировала три партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Ямал СПГ". Однако доля СПГ на газовом рынке в стране составляет только около 8%. Основные поставки газа в Великобританию идут по газопроводам из Норвегии. Собственная добыча газа Великобритании в 2017 году обеспечила 49% спроса на газ в стране.