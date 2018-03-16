Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,1% - до 5,5 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,7%, до 66,56 доллара, "Новатэка" NVTK - снизилась на 0,3%, до 133,4 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подешевели на 0,29% - до 4,76 доллара, "Газпром нефти" - подорожали на 0,41%, до 24,75 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,11% - до 18,88 доллара, НЛМК - выросла на 1,4%, до 26,07 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 0,78%, до 15,6 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,56% - до 2,02 доллара, Сбербанка SBER - подорожали на 0,19%, до 18,24 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 2,66% - до 23,8 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT поднялась на 2,3% - до 19,77 доллара, "Ленты" - снизилась на 4,45%, до 5,8 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличилась на 0,44% - до 4,07 доллара.