Энергетики обеспечили бесперебойное снабжение избирательных участков в центральной России

МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Энергетики центральной России и Поволжья обеспечили электроснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах России в день выборов президента, сообщила пресс-служба МРСК Центра MRKC.

"В день выборов президента России энергетики ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обеспечили надежное и бесперебойное энергоснабжение более 20 тысяч избирательных участков в 20 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе 6,9 тысячи участков, подключенных к сетям других территориальных сетевых организаций", - говорится в сообщении.

"Ни одного серьезного технологического сбоя в работе электросетевого оборудования обеих компаний в этот день зафиксировано не было", - сообщает пресс-служба.

Для бесперебойного электроснабжения участков и потребителей в компаниях с 16 марта во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья был введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

"В общей сложности 18 марта на круглосуточном дежурстве в регионах деятельности компаний находились более 23 тысяч работников из числа производственного персонала, а также специалистов административного и управленческого звена. Графики дежурств персонала МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья были составлены с учетом возможности личного голосования на избирательных участках для каждого из специалистов", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что энергетики будут находиться в режиме повышенной готовности до момента подписания протоколов на избирательных участках.