Дайджест российских СМИ – 19 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Явка с победой - По предварительным данным Владимир Путин набрал больше 70% голосов более 65% избирателей - Президентом на четвертый срок избран действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин: по предварительным данным, он получает больше 70% голосов. Это сопоставимо с его же результатом 2004 года. Однако на этот раз для кандидата и его штаба был важен не только высокий результат действующего президента, но и высокая явка. Судя по ходу голосования, явка может превысить результат 2012 года (65,3%). Дебютант президентских выборов кандидат КПРФ Павел Грудинин стал вторым: он набирает около 15% голосов. В его штабе считают, что от кандидата избирателей "отпугнули информационной кампанией". Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

- Налоговый кодекс пополнится сборами - Часть неналоговых платежей станет отдельной главой НК - Вопреки сопротивлению бизнеса, часть неналоговых платежей войдет в Налоговый кодекс (НК). По информации "Ъ", из нескольких десятков обязательных платежей в НК планируется включить шесть наиболее близких к налогам, включая утилизационный и экологический сборы. Часть таких платежей может быть включена в НК уже в этом году. Переход контроля их уплаты к ФНС должен повысить ранее невысокую платежную дисциплину - в частности, в прошлом году из 6,5 млрд руб. экологического сбора удалось собрать менее четверти. При этом изначально сама идея инвентаризации неналоговых платежей вносилась в Белый дом как способ ограничить их рост и дать бизнесу гарантии неувеличения нагрузки в кризис. Разрешить этот парадокс Белый дом рассчитывает в ходе консультаций с бизнесом и депутатами.

- "Шоколадница" развесит лапшу - В Россию выходит американская Panda Express - Владелец "Шоколадницы" Александр Колобов, сумев за восемь лет превратить Burger King в России в серьезного конкурента McDonald’s, решил параллельно развивать другую сеть общественного питания из США - лапшичные Panda Express. Китайская кухня пока мало представлена на российском рынке, поэтому у новой сети, по сути, не будет серьезных конкурентов. Американская сеть фастфуда Panda Express, специализирующая на китайской еде, выйдет на российский рынок в партнерстве с основным владельцем "Шоколадницы" Александром Колобовым, рассказали два источника "Ъ", знакомые с планами компании.

- Означаемые - Как ни один избиратель, включая Владимира Путина, не ушел с участка без значка - Утром 18 марта на избирательном участке 2151 свой выбор сделал президент России Владимир Путин. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников спросил Владимира Путина, как тот справился с труднейшим выбором, и получил исчерпывающий ответ. Появление Владимира Путина на избирательном участке 2151 в десять утра стало, без сомнения, полной неожиданностью. Еще накануне поздно вечером было известно, что Владимир Путин будет не раньше часа и проголосует через некоторое время, судя по всему, после Дмитрия Медведева (ажиотаж, видимо, должен был идти по нарастающей).

- Заключенные и больные проявили дисциплинированность на выборах - Как голосовали в "Матросской Тишине" и психиатрической больнице имени Ганнушкина - Практически стопроцентную явку на выборы президента показали заключенные "Матросской Тишины", где в числе прочих голосовал экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. В психиатрической клинической больнице имени П. Б. Ганнушкина, где явка составила более 94%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 8% голосов обошел кандидата от КПРФ Павла AKHA Грудинина, набравшего 7,2%, а победу одержал действующий президент.

- Избиратели сдвинулись с места регистрации - Штабы кандидатов в президенты зафиксировали небывалую мобильность голосующих - В КПРФ и "Яблоке" заявили, что основные нарушения на выборах, связанные с незаконной агитацией, произошли до дня голосования 18 марта. В штабах Бориса Титова и Ксении Собчак уверены, что на прошедших выборах серьезных и массовых нарушений не было. В штабах отмечают рекордное количество проголосовавших не по месту жительства. Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев заявил "Ъ", что главное нарушение, "которое формировало волеизъявление избирателей,— негативное информирование по ТВ в адрес Павла Грудинина".

- Беглых водителей перестали отличать от пьяных - Регионы просят Конституционный суд разъяснить ст. 264 УК РФ - Конституционный суд проверит на соответствие основному закону ст. 264 УК РФ, устанавливающую наказание для нарушителей ПДД. Дать разъяснения КС попросил Ивановский облсуд в связи с делом в отношении местного жителя, устроившего спьяну (по мнению суда) аварию и скрывшегося с места происшествия. Региональные суды в похожих ситуациях расценивают такой поступок как умышленный отказ от медицинского освидетельствования, хотя УК РФ этого не предусматривает. Такая практика ставит водителей в неравное положение перед законом, нарушая один из основных конституционных принципов: все нарушители должны быть равны перед законом независимо от того, уехали они с места аварии или остались ждать полицию.

- Болельщикам приоткрывают ворота - Российско-белорусскую границу готовят к чемпионату мира по футболу - Как стало известно "Ъ", Москва и Минск разрабатывают "план Б" на случай, если соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз не успеют подписать или ратифицировать к лету, когда в России пройдет чемпионат мира по футболу. Речь идет о возможности ввода временного режима функционирования этого договора между двумя странами. Такая мера позволит законопослушным болельщикам из третьих стран беспрепятственно въезжать в Россию из Белоруссии на автобусах или собственном транспорте.

- Авиационные запчасти списали на продажу - Полковник запаса и предприниматель получили по три года за мошенничество - Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о хищении авиационных деталей в одной из частей внутренних войск (ВВ) МВД РФ (ныне входят в Росгвардию). Бывший начальник авиационно-технической службы главкомата войск полковник запаса Александр Колосков и руководитель ООО "Эксплуатация самолетного и вертолетного оборудования" Андрей Ересько были признаны виновными в мошенничестве более чем на 9 млн руб. и получили по три года колонии. Как установил суд, полковник списывал детали вертолетов как непригодные к использованию и с помощью коммерсанта перепродавал их.

- "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей - Структура "Газпрома" GAZP ищет следы пенсионных денег - Бывший владелец негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Благовест" Сергей Шахман, над которым в Савеловском суде Москвы начался процесс по обвинению в хищении из НПФ более 1,3 млрд руб., может стать фигурантом еще одного аналогичного уголовного дела. Как стало известно "Ъ", в правоохранительные органы поступило заявление от входящего в систему "Газпрома" АО "Газпром оргэнергогаз" о хищении в 2014-2015 годах около 300 млн руб. из другого НПФ - "Ветеран", председателем совета которого в то время являлся господин Шахман.

- Культура нон грата - Чем занимался Британский совет в России - Еще три месяца назад спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заверял директора Британского совета в России Майкла Берда, что власти страны намерены "поддерживать сферу гуманитарного сотрудничества при любой политической погоде". Теперь работа совета в России закрыта. Как пояснили "Ъ" в МИД РФ, все это время он и так работал "вне правового поля". Однако раньше это не мешало Британскому совету заниматься многочисленными совместными проектами с государственными структурами и организациями. Как выяснил "Ъ", решение о закрытии совета было столь неожиданным, что партнеры организации пока не понимают, как им быть с запланированными или уже запущенными российско-британскими культурными и образовательными проектами.

- Надежду Савченко обвиняют в попытке обрушить Раду - Украинский парламент рассмотрит запрос о лишении ее депутатской неприкосновенности - На этой неделе Верховная рада Украины рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, освобождение которой из российской тюрьмы еще два года назад было едва ли не национальной идеей в стране. Генпрокуратура обвиняет госпожу Савченко в подготовке теракта в Раде с использованием гранат, автоматов и даже миномета. Однако собеседники "Ъ" в Киеве сомневаются, что власти пойдут на арест Надежды Савченко — по их мнению, такой шаг может дестабилизировать обстановку в стране.

- Россия выслала английский язык - Эскалация между Москвой и Лондоном ударила по культурным связям - Конфликт между Москвой и Лондоном развивается по нарастающей. В начале этой недели Совет национальной безопасности Великобритании обсудит новые меры в отношении России в связи с решением о высылке 23 британских дипломатов, отзыве согласия на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге и прекращении деятельности Британского совета в РФ. Более радикальные, чем ожидалось, действия Москвы, которая перекрыла главный канал распространения британской "мягкой силы" в РФ, доказывают: Россия считает "окно возможностей" в отношениях с Лондоном закрытым. Кроме того, опрошенные "Ъ" эксперты считают, что, избрав подчеркнуто жесткий сценарий, Москва рассчитывает не дать повода расценить свои действия как косвенное признание вины в "деле Скрипаля".

- Компании рассчитают без чека - Корпоративные чековые книжки заменят на карты - Корпоративные клиенты банков могут лишиться возможности пользоваться чековыми книжками - их заменят корпоративные карты и зарплатные проекты. ЦБ уже обсудил нововведения с участниками рынка, а банкиры начали подготовку к ним клиентов, считая идею важной для уменьшения бумажного оборота. Но многие компании не готовы отказаться от чековых книжек: в ряде ситуаций они до сих пор незаменимы.

- "СТС Медиа" вернулся на "Кухню" - Холдинг обсуждает производство новых сезонов с Александром Кармановым - "СТС Медиа" договорился о возврате библиотеки сериалов Yellow, Black & White (YBW), включая флагманскую для СТС "Кухню", которая уже снова появилась в эфире канала. Пропадал контент из эфира из-за беспрецедентной для телерынка сделки, в ходе которой YBW ушла к холдингу "Газпром-медиа". О возврате библиотеки пришлось договариваться с ее новым собственником, владельцем Евразийского трубопроводного консорциума Александром Кармановым. Его же структуры, которые производят "Дом-2" для ТНТ, теперь готовы снимать и продолжение популярных ситкомов для СТС.

- "Самсон-фарме" выписали иски - Аптечная сеть отбивается от долгов - Высокая конкуренция на аптечном рынке и снижение покупательской активности негативно сказываются на старейшей московской сети дискаунтеров "Самсон-фарма" Самсона Согояна. Компания, некогда демонстрировавшая самую высокую выручку в Москве, закрывает аптеки и получает иски от поставщиков. Эксперты считают, что проблемы у сети начались из-за слишком стремительного открытия новых точек, загрузить которые товаром и покупателями не удалось.

- "Дом.рф" выселяет непрофильные активы - Корпоративный портфель "Российского капитала" выставлен на продажу - Банк "Российский капитал", недавно перешедший в собственность института развития "Дом.рф" (ранее АИЖК), избавляется от непрофильных активов. Как стало известно "Ъ", в течение трех-четырех месяцев банк, который будет специализироваться на кредитовании стройки и ипотеке, планирует продать портфель кредитов на 140 млрд руб., выданных юридическим лицам. Эксперты считают, что в указанные сроки найти покупателей будет непросто.

- В Россию пришло глобальное привлечение - Вложения в активы РФ идут не напрямую - Третью неделю подряд глобальные инвесторы наращивают вложения в российский фондовый рынок: суммарный приток достиг почти $600 млн. Высокие темпы роста мировой экономики подталкивают инвесторов к увеличению вложений в активы развивающихся стран. Однако фонды, ориентированные исключительно на Россию, преимущественно теряют инвесторов, которые предпочитают реагировать на рост геополитической напряженности.

- Торги за клиринг - Профучастникам сократят время на расчеты - Профучастники рынка ценных бумаг обеспокоены грядущим переходом на перспективную платежную систему Банка России, внедрение которой потребует серьезных изменений в работе. Главная проблема - потенциальное сокращение времени на посттрейдинговые расчеты, что приведет к необходимости менять расписание торгов и клиринга. Перспективная платежная система (ППС) Банка России, о планах по созданию которой стало известно еще в 2015 году, должна заработать во втором полугодии.

- Народные инвестиции обновили редакцию - Законопроект о краудфандинге переписали в деталях - Профильные ведомства подготовили новую редакцию законопроекта о регулировании рынка краудфандинга. Она предполагает освобождение услуг профильных платформ от уплаты НДС, возможность их взаимодействия с бюро кредитных историй, возложение на площадки функций налогового агента по НДФЛ. Однако принципиальный для игроков рынка вопрос о лимитах инвестирования не решен, хотя законопроект планируется внести в Госдуму уже на этой неделе.

- Siemens нашел способ обогнуть Крым - Немцы будут контролировать установку своих турбин в России - Немецкий концерн Siemens, пытаясь одновременно не допустить повторения скандала с поставкой своих турбин в Крым и сохранить позиции на российском рынке, будет прямо контролировать установку оборудования в стране. Новый контракт концерна с "Газпромом" предполагает поставку ключевых компонентов турбин для Грозненской ТЭС лишь на завершающем этапе проекта. Однако юристы сомневаются в эффективности механизма и считают его чистой формальностью, призванной защитить имидж Siemens, а не реально предотвратить несанкционированное использование турбин.

- ФАС откроет газ - Условия биржевых торгов близки к согласованию - ФАС и Минэнерго планируют в ближайшие дни завершить согласование обсуждаемых уже несколько лет изменений в условия торгов газом на бирже. Но, утверждают источники "Ъ", разногласия еще слишком велики: чиновники сошлись лишь на увеличении биржевой квоты "Газпрома" до 25 млрд кубометров, а по срокам и отмене паритета с продажами независимых поставщиков спор продолжается. Эксперты считают, что увеличение ликвидности на бирже полезно для формирования рыночного индикатора цены газа.

- У РЖД поплыли скидки - Минтранс предлагает их отменить на время навигации - ОАО РЖД лишится возможности давать скидки на перевозку нефтепродуктов, позволяющие железнодорожникам эффективно конкурировать с водным транспортом. Вопрос может быть решен на совещании в Минтрансе 19 марта, тогда же обсудят и проект транспортно-экономического баланса — документа, который должен распределить грузы между разными видами транспорта. Как стало известно "Ъ", Минтранс подготовил проект изменений в приказ ФСТ об отмене скидок ОАО РЖД, которые монополия предоставляет на направлениях, совпадающих с перевозками наливных грузов водным транспортом в период навигации. Документ разработан к совещанию, которое должно пройти сегодня под руководством заместителей министра Виктора Олерского и Алана Лушникова.

- Россияне потратились на рынке приложений - В топ по числу загрузок вошло китайское ShareIt для обмена файлами - По итогам 2017 года Россия вошла в пятерку стран по наибольшему числу загрузок мобильных приложений: в целом российские пользователи потратили на них около $500 млн — сразу на 40% больше, чем годом ранее. В топ-20 популярных приложений в стране впервые вошло китайское ShareIt компании Lenovo, позволяющее обмениваться файлами по Wi-Fi. Большую часть топа занимают отечественные приложения, включая VK от "ВКонтакте", "Сбербанк SBER Онлайн" и "Юлу" Mail.ru Group. Объем потраченных россиянами денег на приложения в App Store и Google Play, включая внутренние покупки, по итогам 2017 года вырос на 40% и составил почти $500 млн, следует из материалов App Annie, с которыми ознакомился "Ъ".

- Японцы затянутся "Донским табаком" - JT покупает компанию Ивана Саввиди - Последний крупный отечественный производитель сигарет, "Донской табак" Ивана Саввиди, будет продан за 90 млрд руб. ($1,6 млрд) Japan Tobacco Inc. (JT). Сделка позволит японской компании увеличить долю с 33% до 40%. Эксперты считают, что JT хочет укрепить с помощью "Донского табака" позиции в нижнем ценовом сегменте — только он растет на падающем рынке. О намерении купить "Донской табак" JT (сигареты Winston, Sobranie, "Петр I") объявила 16 марта. Сделка оценена примерно в 90 млрд руб., или в $1,6 млрд: в нее войдут 100% АО "Донской табак" и АО "Переславль-табак" (табачные фабрики в Ростове-на-Дону и Переславле-Залесском), а также 94,97% в греческом производителе Sekap, совладельцем которого российская компания стала в 2013 году.

- Samsung отчиталась о запуске - Спросу на новые модели смартфонов в России не помешала их цена - Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ обошли по продажам в России предыдущие модели бренда и на этапе предзаказа, и по итогам первых трех дней в магазинах. К концу выходных ритейлеры продали около 21 тыс. новых устройств, большая часть которых пришлась на модели с большим экраном, и утверждают, что спрос превысил интерес к iPhone 8 и 8 Plus на старте продаж. Из-за более высокой цены новой модели спрос сохраняется и на предыдущую, отмечают аналитики.

- В Ташкенте нелетная погода - Россия и Узбекистан спорят об авиасообщении - Как и предупреждал "Ъ", конфликт между авиавластями России и стран СНГ усугубляется: Ташкент отказал Москве в просьбе либерализовать авиасообщение и увеличить число рейсов. Направление считается прибыльным, и расширить маршрутную сеть хотят сразу несколько перевозчиков из РФ, тогда как с узбекской стороны в Россию летает только одна компания. Кроме того, Ташкент не разрешает полеты из подмосковного Жуковского, в ответ на что российская сторона заблокировала узбекскому перевозчику полеты в Сочи и Владивосток.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Путин уверенно переизбрался на четвертый срок - Явка оказалась выше, чем шесть лет назад - Президент Владимир Путин, по данным воскресных опросов ВЦИОМа и ФОМа на выходе с участков, уверенно переизбрался на четвертый срок. Самовыдвиженец Путин получил от 74 до 77%, вторым стал кандидат КПРФ Павел Грудинин (11-12%), опередивший лидера ЛДПР Владимира Жириновского (6 и 7%) почти с двукратным преимуществом. 4-е и 5-е места по обоим опросам заняли Ксения Собчак (1,8 и 2,5%) и основатель "Яблока" Григорий Явлинский (0,9 и 1,6%). Первые данные Центризбиркома после обработки 21,33% голосов от экзитполов отличались лишь по первым двум кандидатам: Путин набирал 71,97%, Грудинин - 15,9%. Но уже после обработки 31,6% бюллетеней результат Путина возрос до 73,3%, а Грудинина - снизился до 14,8%.

- В России стало меньше работников - Из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрее производительности - В 2017 г. на российском рынке труда появились первые признаки дефицита кадров, пишут аналитики РАНХиГС в экономическом мониторинге. Численность рабочей силы в стране сократилась на 500 000 человек - до 76,3 млн. В последние 10 лет она оставалась относительно стабильной или даже росла, хотя трудоспособное население - мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины в возрасте 16-54 года - сокращалось с 2006 г. Дело в том, что многие молодые пенсионеры, формально вышедшие из трудоспособного возраста, продолжали работать, пишут аналитики РАНХиГС, а теперь стали покидать рынок труда - вероятно, сказался отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам.

- Российские инвесторы не воспользовались еврооблигациями для возврата капитала на родину - Новый выпуск заинтересовал в основном иностранцев - Вложить в отечественные еврооблигации до $3 млрд крупному бизнесу предложил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в конце 2017 г. Учет инвесторов должен был вести Национальный расчетный депозитарий, а не Euroclear - это позволило бы держателям бондов скрыть свои инвестиции от иностранных чиновников. Предполагалось, что такой механизм позволит инвесторам, опасавшимся новых санкций США, безопасно вернуть капитал в Россию. Но предложением бизнес не воспользовался.

- Ускорение экономики может заставить ФРС быстрее повышать ставку - Риск перегрева экономики опаснее сдержанного роста цен - Неожиданное снижение розничных продаж не удержит нового председателя ФРС Джерома Пауэлла от повышения ключевой ставки еще на 0,25 п. п. с 1,25–1,5% в среду. Главное, чего ждут рынки от предстоящего заседания, – прогноза процентных ставок ФРС на ближайший год и намеков, потребуется ли поднять ставку в 2018 г. выше, чем регулятор планировал в декабре. Тогда ФРС прогнозировала три повышения ставки в 2018 г. и еще два – в 2019 г. По прогнозу ФРС, к 2020 г. ставка по федеральным фондам достигнет 3,1%.

- Россияне переводят с карты на карту больше денег, чем тратят по ним в магазинах - За год переведено 19 трлн рублей, из них 13 трлн – по картам Сбербанка - В прошлом году россияне расплатились картами в магазинах на 16 трлн руб., или на 30% больше, чем в 2016 г., говорится в опубликованной статистике Центробанка. Но гораздо быстрее росли "прочие операции": на 77% до 19 трлн руб. Именно здесь учитываются переводы с карты на карту, на благотворительность и т. д., указано в примечании. Человек, знающий методологию, указывает, что абсолютное большинство операций по этой статье – с карты на карту.

- Renault выпустит купе-кроссовер, похожий силуэтом на BMW - Сначала новинка будет производиться в России, а затем и в других странах - В августе на Московском автосалоне Renault представит новинку – купе-кроссовер. Его производство начнется в 2019 г. на московском автозаводе компании. Купе-кроссовер станет новой глобальной моделью Renault – вслед за Россией ее начнут выпускать и в других странах, рассказали "Ведомостям" два человека, знакомых с менеджерами автоконцерна. Как и все выпускаемые в России модели Renault, новинка будет собираться на платформе B0. Первым на ее базе был спроектирован Renault Logan. А теперь он используется для производства целого семейства автомобилей, выпускаемых под брендом как самой французской компании, так и ее партнера – Nissan и принадлежащего им "АвтоВАЗа" AVAZ.

- Крупнейший российский производитель сигарет оценен в 100 млрд рублей - Japan Tobacco покупает у Ивана Саввиди "Донской табак" - Один из мировых табачных лидеров – Japan Tobacco Inc. (JTI) сообщила о покупке "Донского табака". Сумма сделки оценивается примерно в 100 млрд руб. с учетом долга в 10 млрд руб., или около $1,76 млрд. Гендиректор "Агрокома" (в группу входит "Донской табак") Сергей Сапотницкий подтвердил сделку.

- Россияне не стали меньше говорить по телефону - Несмотря на популярность мессенджеров - В 2017 г. голосовой трафик на сетях российских сотовых операторов, по данным Минкомсвязи, достиг 455,8 млрд минут – в 2016 г. было 452,1 млрд минут, всего на 1% меньше. Мобильный интернет-трафик вырос за год почти на 87% и достиг 6,5 Птб (6,5 млрд Гб). Голосовой трафик стабилен, хотя мессенджеры для голосовых звонков используются все чаще, замечает представитель "Мегафона" MFON. У "Т2 РТК холдинга" (Tele2), по словам его представителя, голосовой трафик вырос за 2017 г. на 10%.

- Дерипаска отложил запуск русской рулетки для выкупа у Потанина доли в "Норникеле" - UC Rusal примет решение об этом до конца апреля - В пятницу UC Rusal Олега Дерипаски (владеет 27,8% в "Норникеле") должна была объявить внеочередное собрание акционеров и представить им циркуляр, описывающий проведение русской рулетки при борьбе за акции "Норникеля" (30,04% компании через Whiteleave владеет Владимир Потанин). Компания этого не сделала, сообщив, что выпустит циркуляр и объявит о собрании до 30 апреля.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Пришли и выбрали - Выборы состоялись. Президентом избран Владимир Путин - Россия в седьмой раз выбрала президента. По данным Центризбиркома, Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах. После обработки ЦИК 50% голосов избирателей расклад голосов среди кандидатов получился следующим. Владимир Путин лидирует с 75,01% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин примерно с 13,39% голосов, третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%, четвертое - выдвинутая партией "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, которой отдали свои голоса 1,42% избирателей. Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко") получили менее одного процента голосов.

- С президентом, Россия! - Владимир Путин выступил на митинге и встретился со своим штабом - Владимир Путин поблагодарил своих сторонников за поддержку на выборах. Поздно вечером он выступил со словами благодарности со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве. Когда во всей стране уже закрылись избирательные участки, на Манежной площади столицы начался митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", приуроченный к возвращению полуострова в состав страны.

- Чистая победа - На президентских выборах ЦИК обеспечил легитимность всей цепочки электоральных процедур - Президентская кампания-2018 завершена. Конечно, еще осталось зафиксировать итоговые цифры, полученные кандидатами, но эта скрупулезная работа вряд ли займет длительное время и вряд ли существенно изменит предварительные результаты. Конечно, эти результаты кандидатов еще будут уточняться в течение понедельника, но первые же данные ЦИК показывают - победа Владимира Путина безоговорочная и в процентном соотношении и в абсолютных цифрах.

- Голосовали не для галочки - Граждане России выбирали президента всей семьей, с друзьями, командой, добираясь до участков на снегоходах, собачьих упряжках и лыжах - Особенностью нынешних выборов в регионах стала небывало высокая активность избирателей. Как отметили в ЦИК, в большинстве регионов явка была гораздо выше, чем в 2012 году. Собственные корреспонденты "РГ" передают, что люди с раннего утра потянулись на избирательные участки.

- Своими глазами - В Россию приехало рекордное количество международных наблюдателей - Международное наблюдение на выборах президента России 18 марта было рекордным - в ЦИК аккредитовались более полутора тысяч иностранцев. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, ожидалось порядка тысячи наблюдателей из-за рубежа, но интерес оказался гораздо выше.

- Восемнадцать плюс - Любые митинги не сравнятся с активностью, с какой шли на выборы президента москвичи - Политологи прогнозировали Москве явку на этих выборах не выше 43%, а она перевалила за 60%. Причем не было ни "каруселей", ни вбросов бюллетеней. По мнению практически всех экспертов, нынешние выборы в столице отличает их бесспорная чистота и честность. И в этом - главная ценность победы Владимира Путина, за которого проголосовало 71,15% москвичей. Таковы данные Мосгоризбиркома по результатам обработки 9,36% протоколов.

- Пятна на мундире - Россия ограничила поставки молодого картофеля из Египта - Россельхознадзор из-за бурой гнили ввел временные ограничения на поставку картофеля из Египта, который является крупнейшим импортером этого товара в нашу страну. И если временную пропажу молодой египетской картошки на наших прилавках быстро смогут заместить другие поставщики, то чипсам грозит дефицит. Пока запрет коснулся не всего импорта, а только поставок из нескольких районов, специфика страны такова, что зараза может быстро распространиться, и тогда под ударом может оказаться весь урожай.

- Взрослое дело - Молодежь активно подключилась к наблюдению за выборами - Молодежь смогла наблюдать за ходом выборов и подсчетом голосов буквально в прямом эфире - в максимально удобном для выросших в эпоху Интернета формате. Практически сутки - день и самую важную часть ночи - продолжался марафон "Ночь выборов-2018". Как сообщают организаторы марафона, это принципиально новый формат. В режиме онлайн в центр стекалась информация, как проходит голосование, и потом, как идет подсчет голосов. Известные артисты, вип-персоны и студенты московских вузов все вместе наблюдали и горячо обсуждали.

- Погода в "кубе" - Холодный март подстегнул экспорт газа из России почти на треть - За первую половину марта "Газпром", по предварительным данным, увеличил добычу на 17,6 процента, продажи на внутреннем рынке - на 30,7 процента, а экспорт - на 29,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Толчком к росту реализации послужила холодная погода: температура и в России, и в Европе пока держится ниже климатической нормы. Потребителям в дальнем зарубежье с начала года ушло почти 45 миллиардов кубометров российского газа. Экспорт в Германию вырос на десятую часть, в Австрию и Нидерланды - в два раза, хотя в номинальном выражении объемы относительно невелики (1,3 миллиарда и один миллиард "кубов" соответственно).

- Тепло. Еще теплее - Переселенцев с Севера предложили обеспечить землей бесплатно - Переселенцам из районов Крайнего Севера предлагают предоставлять участки в селах и деревнях. Такой законопроект уже внесен в Госдуму. Раздавать землю будут тем, кто проработал в северных территориях и приравненных к ним местностях не менее 20 лет. В основном речь идет о людях, которые уже вышли на пенсию. Предлагается внести изменения в Земельный кодекс, дополнив перечень оснований для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование и собственность бесплатно.

- Прибыль двадцать процентов - Россияне вложили в акции триллион рублей - Общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке, впервые превысила триллион рублей, подсчитали в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). И к концу года может вырасти до 1,5 триллиона. На индивидуальных инвестиционных счетах (их можно открыть в любой брокерской компании, а средства использовать как для совершения самостоятельных сделок, так и для передачи их в доверительное управление) только в 2017 году российские граждане разместили 28 миллиардов рублей.

- Знак сопричастности - Жители Крыма и Севастополя впервые в истории голосовали за главу российского государства - Для крымчан участие в выборах президента России имело особое значение, поскольку, во-первых, жители полуострова впервые в истории голосовали за главу российского государства, а во-вторых, выборы были назначены на 18 марта. Это тот самый день, когда в 2014 году был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. И большинство жителей вчерашним походом на избирательный участок стремились еще раз подтвердить правильность выбора 16 марта 2014 года.

- Сигареты-взрыватели - США готовят в Сирии новые провокации с химоружием - Российский миротворческий Центр в Сирии продолжает уникальную по масштабам гуманитарную операцию в пригородном районе Дамаска - Восточной Гуте. По двум специально организованным коридорам оттуда выводят гражданское население, которое долгое время враждебные президенту Асаду вооруженные формирования использовали в качестве живого щита. По данным Минобороны РФ, только в минувшую субботу через пункт пропуска в Мухайям Аль- Вафедине в северной части Восточной Гуты и расположенный на ее южной окраине населенный пункт Хаммури удалось эвакуировать около 31 тысячи человек, в том числе много детей.

- Изолирован дома - Экс-глава МУРа переведен из СИЗО под домашний арест - Московский окружной военный суд постановил отпустить под домашний арест бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) генерал-майора полиции в отставке Виктора Трутнева. Бывший полицейский обвиняется в посредничестве при передаче взятки и ранее был заключен в следственный изолятор. "Решение суда первой инстанции о заключении под стражу отменить и избрать в отношении Трутнева меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 мая", - огласил в пятницу решение судья. Бывший главный оперативник столицы был помещен в СИЗО по решению Московского гарнизонного военного суда. И к слову, это обычная практика - подследственные по коррупционным делам, а особенно если это высокопоставленные руководящие сотрудники правоохранительных структур, считается, могут надавить на свидетелей, оставаясь на свободе.

- Все прошло спокойно - В день выборов уменьшилось число совершаемых преступлений и ДТП - Оперативная обстановка на выборах президента РФ была спокойная, наблюдалось снижение числа преступлений и ДТП. Об этом в воскресенье вечером на заседании Центризбиркома сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой. Полицейские, а их, к слову, для обеспечения безопасности на избирательных участках было задействовано 356 тыс. человек (с учетом военнослужащих Росгвардии), подвели свои итоги дня голосования. Оказалось, что выборы прошли очень спокойно, без каких-либо криминальных инцидентов. Более того даже число преступлений и дорожных аварий пошло на убыль.

- Не сообщили о вирусе - "Интурист" заплатит за несостоявшийся отпуск - Компенсацию почти в 60 тысяч рублей за путевку, штраф в 12 744 рубля и 500 рублей за моральные страдания из-за сорванного отпуска получит жительница Екатеринбурга Кира К. К отдыху летом прошлого года она готовилась заранее. Больше чем за месяц купила тур в пятизвездочный отель в Турции у крупного российского туроператора НТК "Интурист". А за восемь дней до вылета неожиданно узнала, что в Турции бушует вирус Коксаки, ко всему сохраняется неспокойная политическая ситуация. Официальное предупреждение об этом распространили и МИД, и Роспотребнадзор. Информация была размещена и на сайте Ростуризма. Но турфирма клиентку об этом не предупредила.

- Нашел и поехал - В Санкт-Петербурге появится велошеринг - Велопрокат нового типа откроется в Санкт-Петербурге: велосипеды можно будет искать по мобильному приложению и оставлять где угодно: у музеев, торговых центров и даже дворов. К новой системе со временем будет подключено до пяти тысяч велосипедов. Все они будут оснащены датчиками навигации. Через мобильное приложение их местонахождение смогут увидеть все пользователи системы. Такой принцип позволит людям находить велосипеды, ближайшие к дому. Эту систему в Смольном называют "велошерингом" по аналогии с каршерингом.

- Прослушали премьеру - На Урале открыли первый кинозал для слепых - Необычный кинозал открылся на площадке филиала центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Здесь незрячие смогут приобщиться к киноклассике, познакомиться с новинками проката. Социальный проект "Инклюзив" реализуется на грант. "Клуб любителей книги" закупил 12 радионаушников, комплект акустической системы, телевизор с диагональю 160 сантиметров, а также столы - в библиотеке, помимо киносеансов, будут проводить популярные у молодежи турниры по "квиз" (интеллектуальная командная викторина) и настольным играм.

- "Пикник" в Гусь-хрустальном - Одного из пострадавших в ДТП рок-музыкантов выписали из больницы - Пока полиция расследует дело о ДТП во Владимирской области, первый пострадавший в этой аварии музыкант рок-группы "Пикник" Станислав Шклярский выписался из больницы города Гусь-Хрустальный. "Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много", - написал артист на странице в соцсети. Остальные музыканты пока остаются в больнице Гусь-Хрустального под наблюдением местных медиков. По словам руководителя департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина, у пострадавших в ДТП - порезы, ссадины, различные травмы.

- Кандидатский минимум - Как голосовали участники президентской кампании - Кандидаты в президенты свой очевидный выбор откладывать не стали и с первых часов работы избирательных участков пошли на голосование. Большинство голосовали в Москве. Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин с самого утра воскресенья уже был на избирательном участке. По традиции Путин голосовал в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в столице. Президент показал паспорт, получил бюллетень, зашел в кабинку для голосования, а затем опустил лист в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

- Без провокаций не обошлось - В США были зафиксированы провокации в процессе досрочного голосования на выборах президента России. Об этом журналистам в воскресенье рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, который в день выборов 18 марта открыл избирательный участок в дипмиссии. Досрочное голосование было организовано в 19 американских городах. Посол сообщил, что "все прошло нормально, демократично, в соответствии с российскими законами", но были зафиксированы инциденты. "Не могу вам сказать, что прошло на сто процентов так, как бы мы хотели, потому что, к сожалению, были факты провокаций, - цитирует слова дипломата агентство РИА Новости.

- Под шлагбаум - дороже - За нарушение правил проезда железнодорожных переездов наказание ужесточат - Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов будет увеличена. Сейчас за это нарушение наказывают штрафом в размере тысячи рублей или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение водителю грозит лишение прав на год. Правительство с подачи Министерства транспорта решило увеличить меру ответственности. А именно: поднять штраф до 5 тысяч рублей. Как было отмечено на заседании правительства, посвященном этому вопросу, нынешняя мера ответственности не соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

- Построили на мерзлоте - В Якутии открыли уникальный перинатальный центр - В Якутске в пятницу состоялось торжественное открытие современного перинатального центра, построенного по федеральной программе, сообщается в Telegram-канале правительства Якутии. Строительство объекта было начато в 2014 году. Центр рассчитан на 130 коек и оснащен новейшим оборудованием, которое поможет выхаживать самых слабых новорожденных. Фактическое открытие его состоялось в первых числах марта, когда в новом здании начали работать женская консультация и родильное отделение. 12 марта в перинатальном центре появился на свет первый малыш.

- Что тревожит банкиров - Эксперты обсудили проблемы банковского надзора - В четверг, 15 марта, в одном из столичных отелей прошел "круглый стол", посвященный деятельности ЦБ РФ и состоянию финансового сектора отечественной экономики, на тему: "Споры с ЦБ в 2017 году: административные и правовые аспекты". В ходе дискуссии ее участники постарались найти ответы на некоторые актуальные вопросы. Поддаются ли действия ЦБ на рынке прогнозированию? Как сделать банковский надзор эффективным? Несут ли чиновники регулятора ответственность за свои решения? И почему падает уровень доверия населения к кредитным организациям?

- Наигранное недовольство - Экспортеры металлолома лукавят, когда жалуются на ущемление своих интересов - Экспортеры лома черных металлов угрожают акциями протеста, если в правительстве подпишут запрет на экспорт лома через порты Дальнего Востока. Об этом они заявили на пресс-конференции, которую провели на площадке информационного агентства "Россия сегодня". Инициаторами пресс-конференции выступили Национальная саморегулируемая организация переработчиков лома и отходов черных и цветных металлов "РусЛом" и ее директор Виктор Ковшевный. Само мероприятие носило закрытый характер, а состав участников вызвал некоторое недоумение.

- Лондон меняет подход? - Глава британского МИД заявил о желании сотрудничать с Россией по "делу Скрипаля" - "Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раскрыть причины того, что случилось", - сообщил глава МИД Королевства. По его словам, Лондон передаст в понедельник представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцы отравляющего вещества по делу осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Технические эксперты из ОЗХО приедут из Гааги в Британию, мы поделимся с ними образцами, они будут протестированы международной лабораторией с наиболее высокой репутацией", - проинформировал Джонсон, добавив, что экспертиза займет как минимум две недели.

- Киев потерял разум - Украина заблокировала российские диппредставительства - Выборы президента России были сорваны в крупнейших городах Украины по инициативе нацистских группировок и при поддержке симпатизирующего им министра внутренних дел. Утром в воскресенье российские дипломатические представительства на Украине - посольство в Киеве и консульства в Харькове, Львове и Одессе - были заблокированы полицией и "активистами" из националистической партии "Свобода", а также запрещенных в России экстремистских группировок "Правый сектор", "Национальный корпус" и иных расплодившихся на Украине нацистских банд.

- Итальянский гость - Новый посол Италии в Москве Паскуале Терраччано побывал в "РГ" - Паскуале Терраччано прибыл в Москву из Лондона ровно полтора месяца назад. Последние пять лет он возглавлял итальянскую дипмиссию на Туманном Альбионе, а дипломатическую карьеру начал еще в 1981 году, закончив юридический факультет Неаполитанского университета. По словам Паскуале Терраччано, в России он бывал и раньше и уже успел полюбить русскую кухню. Правда, борщ посол пока не оценил, но пирожки ему очень нравятся.

- Добро в мешках - Во Франции нашли необычный способ помочь бездомным - Одна из французских благотворительных организаций, базирующаяся в Париже, предложила французам новый метод сдачи вещей для бездомных. Вместо того чтобы ходить в специальные пункты приема, добросердечные граждане могут оставить теплые куртки, шарфы и шапки прямо на улице, развесив их на столбах, заборах или деревьях. Чтобы избежать порчи вещей, их помещают в водонепроницаемый пакет, на котором люди также нередко оставляют свои пожелания. Самое распространенное из них: "Меня не потеряли, а оставили здесь для тебя, чтобы ты не мерз". Очевидно, необходимость в подобной акции появилась в связи с недавними морозами, которые буквально шокировали всю Европу и Францию в том числе.

- Без ложного такта - Новый глава МВД ФРГ не сошелся с Меркель в вопросе об исламе - Беспрецедентное для немецкого министра заявление сделал новый глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, в течение десяти лет занимавший кресло премьера Баварии. Едва перебравшись из Мюнхена в Берлин по приглашению Ангелы Меркель, председатель Христианско-социального союза - партнера христианских демократов - пошел наперекор канцлеру в весьма деликатном вопросе. В интервью газете "Бильд" он не согласился с мнением Меркель о том, что ислам является частью Германии.

- Вторая пятилетка - Си Цзиньпин переизбран на пост председателя КНР - Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) переизбрало Си Цзиньпина на второй пятилетний срок на должности председателя КНР. Депутаты первой сессии ВСНП 13-го созыва единогласно отдали свои голоса в поддержку действующего главы государства, также сохранив за ним должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР, то есть верховного главнокомандующего вооруженными силами страны.

- Шесть минут до поезда - Когда поедут Московские центральные диаметры? - Москва, первый из российских городов, где появится "наземное метро" на базе железной дороги. С разговора об одном из самых масштабных транспортных проектов столицы и начался в редакции "Российской газеты" "Деловой завтрак" с заместителем мэра по транспорту Максимом Ликсутовым.

- Связанные одной целью - В центре столицы создадут транспортный кластер - Минтранс приступил к проектированию технологического транспортного кластера, который расположится на территории Российского транспортного университета (МИИТ) в Москве. Здесь возведут конгресс-выставочный центр с подземной парковкой, построят фундаментальную научную библиотеку транспорта, национальный музей транспорта, учебно-испытательную лабораторию, национальный центр цифрового инжиниринга, испытаний, сертификации интеллектуальных транспортных систем.

- На зарядку становись - Количество электромобилей в России за год выросло в два раза - Число зарегистрированных в России электромобилей достигло почти 1,8 тысячи машин, этот показатель более чем в два раза превышает показатели прошлого года. В России уже начинают формироваться несколько центров притяжения электротранспорта и предпочтения автолюбителей по конкретным маркам и моделям, констатировали авторы исследования, подготовленного в агентстве "Автостат". В списке регионов-лидеров по числу зарегистрированного инновационного транспорта лидирует Приморский край, на его просторах зарегистрировано 415 машин на электрической тяге. На втором месте - Москва, по дорогам которой ездят 328 машин, а на третьем Хабаровский край, где своих покупателей нашли 163 таких машины.

- Хочу в дипломаты - В МГИМО прошла совместная олимпиада университета и "Российской газеты" - На финал олимпиады были приглашены победители и призеры отборочного этапа - всего 269 человек, набравших на эссе 75 баллов и более, причем среди приглашенных были и ученики 7 классов. Особенность этого года - повышенный интерес к нашей олимпиаде в регионах России, странах СНГ и очень достойное качество эссе учеников средних классов. Надо заметить, требования ко всем работам на олимпиаде предъявляются очень высокие. Ведь льготу - 100 баллов на профильном ЕГЭ - победители и призеры получают независимо от возраста, и она имеет силу пять лет.

- Диагноз ставит пациент - В больницах оценят качество еды и улыбки медсестер - Работу больниц и поликлиник будут оценивать по их сайтам, по тому, насколько легко записаться к врачу и доброжелателен медперсонал. Минздрав подготовил проект новых общих критериев независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Министерство предлагает оценивать комфортность и удобство по таким критериям, как открытость и доступность информации о медорганизации.

- Автолюбитель дал добро - Согласие на посмертное донорство могут прописать в водительских правах - С неожиданной инициативой выступил Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье". Они предлагают внести в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии водителя на посмертное донорство органов. Как уже сообщала "РГ", внести такую новеллу предполагается в проект закона, который будет регулировать донорство и трансплантацию. Этот документ подготовило министерство здравоохранения и направило его в правительство. Соответственно, инициаторы направили свои поправки в минздрав. По их мнению, такой шаг позволит увеличить количество доноров.

- Капеллан против стереотипов - Патриарх предложил восстановить служения священников при вузах - На заседании Высшего церковного совета патриарх Кирилл высказал интересное предложение - восстановить дореволюционную традицию служения священников при вузах. Свою идею он обосновал тем, что "университетский священник и домовая церковь в вузе - это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки".

- Разноцветная подземка - Новые станции салатовой ветки московского метро почти готовы - В ближайшие дни новый участок "салатовой" ветки московского метро откроется для пассажиров. Об этом журналистам в субботу рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, осмотрев станцию "Селигерская". Как уже писала "РГ", на новом участке - три станции: "Окружная", "Селигерская" и "Верхние Лихоборы". Все они откроются одновременно, когда закончатся комплексные испытания.

- Тысяча и одно удовольствие - Татарстан завлекает туристов копченым чаем и свияжской ухой - Создатели нового брендового маршрута "Татарстан: 1001 удовольствие", обыграв известный маркетинговый термин "wow-эффект", решили влюбить гостей в республику через "абау"-эффекты. То есть наполнить их путешествие яркими моментами, от которых так и захочется удивиться "по-татарски". Обучение азам языка и культуры включено в тур.

ИЗВЕСТИЯ

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- "Нас ждет успех" - Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ. По данным ЦИК, после обработки 60,02% итоговых протоколов действующий глава государства набрал 75,57% голосов. Это абсолютный рекорд за новейшую историю выборов начиная с 2000 года, первого срока Владимира Путина. 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, впервые президента выбирали Крым и Севастополь, Владимира Путина на полуострове поддержали более 90% избирателей. Президент, выступая на митинге-концерте "Россия. Севастополь. Крым", поблагодарил за поддержку, заявив, что в результатах голосования видит доверие и надежду людей, и пообещал работать так же напряженно и еще более результативно. Эксперты отмечают, что нынешняя кампания стала одной из самых прозрачных и честных.

- Ни года без осмотра - Россияне смогут проходить диспансеризацию каждый год. Минздрав готовится к расширению системы профилактических осмотров. Сейчас каждый пациент имеет право на бесплатное комплексное обследование раз в три года. Активная диагностика позволит выявлять болезни на ранних стадиях и проводить профилактику рисков. Это поможет увеличить продолжительность жизни и снизить затраты на лечение хронических больных, считают эксперты.

- Прививка от наркотиков - Российские ученые проводят испытания вакцины против формирования зависимости от опиатов. При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие определенного наркотика. В будущем разработчики предполагают создавать подобные средства для защиты и от других психоактивных веществ. В случае успешного прохождения испытаний вакцину предлагают вводить подросткам для профилактики наркомании. Разработка вакцины против опиатной зависимости ведется в Национальном научном центре (ННЦ) наркологии — головном учреждении Минздрава соответствующего профиля.

- Наблюдателям дали полную свободу - Рекордное количество наблюдателей работало на выборах главы государства в этом году. После внесения поправок в закон "О выборах президента РФ" статус наблюдателей смогли получить представители федеральной и региональных общественных палат, которые направили в избиркомы более 146 тыс. человек. За прозрачностью процедур следили и доверенные лица от всех восьми кандидатов, СМИ, а также около полутора тысяч международных наблюдателей из 115 государств. Серьезных нарушений выявлено только два — в Люберцах (Подмосковье) и в Артеме (Приморский край). Оба были сразу устранены.

- Некислые планы - Развитие молочного скотоводства стоит в приоритете новой программы по развитию агропромышленного комплекса до 2025 года. Через семь лет Минсельхоз намерен нарастить производство молока на 1,3 млн т, рассказали "Известиям" в ведомстве. Предложения министерства уже направлены в правительство. Достичь новых показателей возможно, сохранив существующие меры господдержки, уверены эксперты. Минсельхоз по поручению правительства разработал предложения по развитию сельского хозяйства на следующие восемь лет, рассказали "Известиям" в министерстве.

- Полетит как птица - Для борьбы с турбулентностью ученые "оперили" крылья самолета - Необычный способ борьбы с турбулентностью в авиации разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Института проблем машиноведения (ИПМаш) РАН. Для предотвращения тряски и нырков воздушного судна они предлагают оснащать его крылья "перьями" — сотнями маленьких пластинок, самостоятельно меняющих пространственное положение в зависимости от давления воздуха. Эксперты считают подобный способ "подсмотренным у природы". Это явление знакомо каждому авиапассажиру. "Наш самолет входит в зону турбулентности", — объявляет командир корабля, и авиалайнер начинает трястись, нырять и болтаться из стороны в сторону под действием хаотичных завихрений окружающего воздуха.

- Керосин на взлет - Росавиация считает необходимым вернуться к отмененной несколько лет назад системе сертификации авиатоплива. В разработанном Минтрансом проекте новых правил наземного обслуживания самолетов контроль за топливообеспечением значительно повышается. При этом сегодня требования к качеству нефтепродуктов в России установлены техническими регламентами Таможенного союза, но для авиационной отрасли они недостаточны, считают специалисты. В Минтрансе России сообщили "Известиям", что ведомство разрабатывает нормы, ужесточающие требования к качеству авиатоплива.

- Водная процедура на орбите - В российском сегменте Международной космической станции (МКС) испытают новую систему получения воды из урины. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд — в частности, для получения кислорода. Из-за сокращения количества отправляемых к МКС грузовых кораблей на станции возникли проблемы с водой. В американском сегменте система регенерации жидкости используется уже несколько лет, это сократило зависимость астронавтов от поставок с Земли. По мнению экспертов, испытание системы регенерации воды — важный этап подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс. Ежедневно каждый космонавт на МКС потребляет около четырех литров воды. Жидкость используется для питья, приготовления пищи, личной гигиены, получения кислорода и др.

- Прибавка - на счастье - Господдержка не является главным мотивом пополнения в семье - Планируя рождение второго ребенка, россияне хотят, чтобы первому не было одиноко. А заводя третьего, руководствуются в основном желанием научить старших заботиться о младшем. Об этом сказано в исследовании Росстата. Господдержка далеко не на первом месте, хотя 30–40% отцов и матерей рассматривают ее в качестве мотивации. По словам экспертов, если о социальных мерах упоминает хотя бы часть семей, значит, они работают. 69% матерей репродуктивного возраста (18–44 года) родили второго ребенка для того, чтобы первый не чувствовал себя одиноким. Это был самый популярный вариант ответа (их можно было давать несколько). Опрос проводился для исследования Росстата в 2017 году.

- Пираты на крючке - В 2017 году в России заблокировали в четыре раза больше пиратских ресурсов, чем годом ранее, рассказали "Известиям" в Роскомнадзоре. Речь о сайтах, размещающих фильмы, сериалы, книги, музыку, программы без разрешения авторов или правообладателей. Больше половины пиратского контента — кинопродукция. Чиновники и эксперты отмечают сокращение доли нелегального контента и рост выручки кинотеатров. В 2017 году было заблокировано 8 тыс. пиратских ресурсов, рассказали "Известиям" в Роскомнадзоре. Это вчетверо больше, чем годом ранее: в 2016-м их было 2 тыс.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Четвертый пошел - На президентских выборах в России при высокой явке избирателей победил Владимир Путин. Судя по предварительным результатам и данным экзитполов, он набрал более 70% голосов - За два часа до закрытия участков для голосования в Москве средняя явка по стране составила 60%, сообщила РБК председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова?. Это заметно больше, чем было зафиксировано к 18:00 на президентских выборах в 2012 году (56,72%) и на выборах в Госдуму в 2016 году (40,37%).

- "Донской табак" простился с независимостью - JTI покупает ростовскую сигаретную фабрику - "Донской табак", принадлежащий семье Ивана Саввиди, признал невозможность дальнейшего развития "вне международной табачной корпорации" — этот крупный отечественный производитель сигарет будет продан Japan Tobacco за $1,6 млрд. О достигнутом соглашении купить 100% группы "Донской табак" Japan Tobacco объявила в пятницу, 16 марта. Сделка, которая будет закрыта в течение 2018 года, позволит японской компании укрепить свою позицию игрока номер один в России.

- Страховая франшизофрения - Эксперты проанализировали рынок автокаско - В 2018 году объем премий страховщиков по автокаско продолжит падать, несмотря на рост авторынка, заявили в "Эксперт РА". Страховой рынок не растет вместе с автомобильным из-за падения доходов населения и распространения франшиз. Продолжающееся три года падение российского рынка страховок автокаско продолжится и в 2018 году, несмотря на восстановление продаж автомобилей, прогнозируют аналитики "Эксперт РА". Объем премий по этому виду страхования составит примерно 155 млрд руб., то есть на 3–5% ниже уровня 2017 года, говорится в обзоре "Страхование автокаско: сокращение ради прибыли" (есть в распоряжении РБК).

- Русская система мер - Как Москва ответила Лондону по "делу Скрипаля" - МИД России в субботу, 17 марта, назвал ответные меры на объявленные 14 марта премьер-министром Великобритании Терезой Мэй санкции против Москвы. Россию должны покинуть 23 британских дипломата, генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге будет закрыто, на территории России должен прекратить свою деятельность Британский совет — общественная организация, продвигающая культурно-языковые связи.

- "Юлмарту" окажут копеечную помощь - В крупнейший российский онлайн-магазин может прийти новый инвестор - Основатель "Копейки" Александр Самонов может стать инвестором когда-то крупнейшего онлайн-магазина "Юлмарт". Интерес к компании, в которой уже два года идет корпоративный конфликт, ранее проявляли "Яндекс YNDX.Маркет" и Иван Таврин. Бывший владелец сети дискаунтеров "Копейка" Александр Самонов ведет переговоры об инвестициях в "Юлмарт". Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров, и подтвердил сам Самонов. По словам бизнесмена, "о деталях сделки пока говорить преждевременно".

- Михаил Гуцериев защитился от падения - "РуссНефть" захеджировала риски снижения цен на нефть - "РуссНефть" Михаила Гуцериева договорилась с ВТБ и Промсвязьбанком о хеджировании рисков падения цен на нефть. Ранее другая компания бизнесмена, "Нефтиса", заработала на рухнувших ценах на сырье $700 млн. У "РуссНефти" пока убыток. "РуссНефть" осенью 2017 года начала хеджировать риски от падения цен на нефть, следует из отчета компании за 2017 год по стандартам РСБУ. "На рынках будет сохраняться высокая волатильность цен на товары (...) падение цены на нефть ниже $35 может привести к отрицательным финансовым показателям компании", — говорится в документе.

- В списках не хотят значиться - Фигуранты "кремлевского доклада" обратились к помощи лоббистов из США - Бизнесмены Юрий Шефлер и Валентин Гапонцев, фигуранты "кремлевского списка" США, решили привлечь известных лоббистов для оценки последствий попадания в перечень. Еще один фигурант доклада — Фархад Ахмедов — собирается идти в суд. Сразу два бизнесмена — владелец алкогольной SPI Group Юрий Шефлер и совладелец технологической IPG Photonics Валентин Гапонцев — обратились к американским лоббистским фирмам для того, чтобы понять, как на их бизнес повлияет внесение в "кремлевский список" США, выяснил РБК.

- Номерной фонд с цифровым управлением - Как выпускник филфака преуспел в отельном бизнесе - Бывший топ-менеджер Nokia Александр Мясоедов строит сеть дорогих мини-отелей в городах Золотого кольца. Он утверждает, что продает не номера, а эмоции, и у управляет бизнесом удаленно — с помощью специального ПО. В городе Плес, на берегу Волги, под горой Левитана, стоит деревянный амбар, построенный еще в XIX веке. Внутри — сено и стол, на котором стоит рюмка водки. Постояльцы находящегося по соседству отеля "Грандъ сова" могут ночевать в своем номере, а могут — на сеновале, причем за дополнительную плату.