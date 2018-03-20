Суд рассмотрит отказ АФК "Система" от иска к "Роснефти" и "Башнефти" на 330,4 млрд руб

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник проведет заседание по иску АФК "Система" AFKS о взыскании с "Роснефти" ROSN и "Башнефти" BANE более 330,4 миллиарда рублей, на котором рассмотрит ходатайство истца об отказе от иска.

АФК "Система" в своем исковом заявлении требовала возместить ущерб от "заведомо недобросовестных действий" ответчиков, которые они предпринимали с целью необоснованного обогащения, "разрушения корпоративной стоимости АФК "Система", доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации", ее акционерам и кредиторам.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов 16 марта сообщил РИА Новости, что корпорация 12 марта подала в суд ходатайство с отказом от иска и тогда же стороны заявили совместное ходатайство об ускорении рассмотрения дела. Председатель арбитража Москвы Николай Новиков 15 марта вынес определение об ускорении, которым слушания были перенесены с 5 апреля на 20 марта.

Ранее стороны договорились, что "Система" откажется от своего иска на 330,4 миллиарда рублей после того, как будет полностью исполнено мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкирия о взыскании с АФК и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. По условиям мирового соглашения, АФК должна была выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей до 30 марта.

АФК "Система" 5 марта сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей по мировому соглашению. В сообщении отмечалось, что таким образом "Система" "выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, уплатив в ПАО АНК "Башнефть" 100 миллиардов рублей".

В свою очередь, "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия подали в башкирский арбитраж ходатайство об отказе от иска на 131,6 миллиарда рублей. Оно будет рассмотрено 21 марта.