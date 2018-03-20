Кабмин РФ выдвинул замглавы минэкономразвития Расстригина в совет директоров "Росгеологии"

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло замминистра экономического развития России Михаила Расстригина в новый состав совета директоров "Росгеологии", следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

Остальные кандидаты являются действующими членами совета директоров. Среди них министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, гендиректор АО "Росгеология" Роман Панов, помощник зампредседателя правительства РФ Александра Хлопонина Руслан Баздырев, президент ЗАО "Стратеджи Партнерс Групп" Александр Идрисов, президент ФГБУН "Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН" Юрий Малышев и партнер Санкт-Петербургского адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры" Станислав Пугинский.

"Росгеология" - созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом - в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.