Дискуссия об исключении ряда стран из-под новых пошлин США продолжается – Минфин страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Дискуссия об исключении стран из-под действия новых ввозных пошлин на сталь и алюминий продолжается, список этих стран может расшириться, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав Центробанков G20.

"Дискуссия продолжается, поэтому я не могу назвать конкретное число стран, которые будут исключены из-под действия пошлин. Но я могу сказать, что у меня было несколько достаточно продуктивных дискуссий здесь", - сказал журналистам Мнучин.

"Мы надеемся, что президент быстро примет решение", - добавил он.

Тема протекционизма вышла на передний план в международной повестке после того, как президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможности начала торговой войны.