Госдеп допускает, что США могут ввести санкции против экспортных трубопроводов РФ

ВАШИНГТОН, 20 мар /ПРАЙМ/. Российские экспортные трубопроводы могут оказаться под санкциями США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CАATSA), заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"В целом, мы не будем комментировать действия, связанные с санкциями. Но мы ясно дали понять, что российский экспортный трубопроводный сектор, если он будет вовлечен в такую деятельность (запрещенную законом CАATSA - ред.), может попасть под санкции", - заявила Науэрт на брифинге.

Она напомнила, что США выступают против проекта "Nord Stream-2", поскольку он "подорвет энергобезопасность и стабильность Европы" и "даст России еще один рычаг давления на Европу, в частности, на Украину".

Ранее группа сенаторов США выступила с призывом помешать строительству газопровода "Nord Stream-2".