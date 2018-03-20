S&P повысило рейтинг Halliburton до "A-" с "BBB+", прогноз стабильный

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило корпоративный рейтинг американской нефтесервисной компании Halliburton до "A-" с "BBB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании также повышен до уровня "A-" с "BBB+", прогноз стабильный, отмечено в релизе.

"Повышение рейтинга отражает нашу оценку значительного улучшения финансовых показателей Halliburton и наших ожиданий, что отношение средств от операционной деятельности (FFO) к долгу будет примерно на уровне 45% ... в течение следующих трех лет", - говорится в сообщении.

Стабильный прогноз по рейтингам отражает ожидания S&P того, что Halliburton будет вести сдержанную финансовую политику, которая позволит улучшить финансовые показатели компании.

Если отношение средств от операционной деятельности к долгу будет на уровне ниже 45%, агентство может понизить рейтинги компании. Этот сценарий наиболее вероятен в случае снижения нефтяных цен. Повышение рейтингов возможно, если FFO к долгу будет на уровне выше 60%, отмечает S&P.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной примерно в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет около 50 тысяч человек.