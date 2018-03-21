Еще ряд менеджеров нефтяной компании PDVSA арестованы в Венесуэле

МЕХИКО, 21 мар /ПРАЙМ/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании еще нескольких высокопоставленных сотрудников государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela по обвинению в заключении незаконных контрактов, сообщает портал Noticias24.

Речь идет о контрактах на перерабатывающие центры Paraguana, Falcon, и компании Espidel, в том числе на поставку дизтоплива на заводы Amuay и Cardon по завышенным ценам, что привело к ущербу в размере более 740 миллиардов боливаров (около 17 миллионов долларов по официальному курсу).

Задержаны бывший вице-президент компании по переработке и торговле Хесус Луонго, аналитик центра переработки Парагвана Кейла Гатика и глава технической службы центра Парагвана Лекси Брисеньо. Также заключен под стражу глава компании Espidel Хосе Эспиноса.

Накануне стало известно о задержании по подозрению в коррупции главы направления нефтепереработки государственной энергокомпании PDVSA.

PDVSA начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок. Министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки контрактов PDVSA и ее предприятий.

В октябре комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.