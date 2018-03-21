Регулятор предлагает реформировать конституцию Мексики, чтобы провести IPO Pemex

МЕХИКО, 21 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Знаменский, Елена Карьгина. Национальная комиссия по углеводородам Мексики предлагает реформировать конституцию страны, чтобы разрешить продажу на бирже миноритарного пакета акций государственной нефтяной компании Pemex, сообщил РИА Новости глава комиссии Хуан Карлос Сепеда.

Сейчас Pemex на 100% принадлежит государству. В рамках идущей с 2013 года реформы энергетической отрасли компания получила возможность заключать контракты с частными инвесторами.

"Я обозначил, что необходимо разрешить Pemex привлекать ресурсы на рынке и рекомендую провести реформу конституции таким образом, чтобы оставить Pemex под контролем государства, но разрешить ему разместить на биржевом рынке миноритарную долю акций и достичь нужной капитализации", - сообщил Сепеда РИА Новости из Лондона, где принимает участие в международном форуме.

По словам Сепеды, сроки, в которые предлагается осуществить изменение конституции и IPO Pemex, пока не определены.