Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% после оглашения решения ФРС США

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Нефть марки WTI, вслед за маркой Brent, дорожает более чем на 3% после оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки, трейдеры также отыгрывают данные мониторингового комитета ОПЕК+ и снижение запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.50 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,54%, до 69,81 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,05%, до 65,48 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть ускорили рост после того, как ФРС США ранее в среду повысила базовую процентную ставку до 1,5-1,75%. Регулятор заявил, что экономика США развивается "умеренными темпами". Кроме того, Федрезерв повысил прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%. До объявления решения регулятора обе нефтяные марки дорожали на 2,4-2,6%.

Инвесторы также отыгрывают сообщение мониторингового комитета ОПЕК+ о том, что страны венского соглашения по снижению добычи нефти в феврале выполнили условия сделки на рекордные 138% после 133% в январе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

Данные Минэнерго США также поддержали нефтяные цены. Ведомство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 марта, снизились на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 428,3 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста запасов на 2,6 миллиона баррелей - до 433,5 миллиона баррелей.