Дайджест российских СМИ – 22 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- "Ядрово" вышло - Жители Волоколамска атаковали чиновников, требуя закрытия свалки - 21 марта днем несколько сот жителей Волоколамска вышли к Центральной районной больнице после сообщений о госпитализации школьников с признаками отравления.

- Севморпуть в импортозамещение - Из Арктики вытесняют иностранные суда - Белый дом готовится уже с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Законопроект Минпромторга, согласованный Минтрансом и Минэнерго, должен быть вскоре внесен в правительство.

- Харви Вайнштейн в долгу у российского кино - Отечественные компании попали в список кредиторов The Weinstein Company - Среди кредиторов подавшей на банкротство The Weinstein Company (TWC) Харви и Боба Вайнштейнов обнаружилось около десятка российских компаний, включая кинопрокатчиков "Централ Партнершип" и "Вольга".

- Зарплатная кампания - Граждане отнесли предвыборные прибавки в банки - В канун президентских выборов реальные зарплаты и доходы граждан продемонстрировали впечатляющий рост, чему помогла масштабная индексация выплат бюджетникам.

- ФРС подняла ставки - Регулятор вернулся к ужесточению политики - Федеральная резервная система (ФРС) США под руководством нового главы Джерома Пауэлла возобновила процесс ужесточения монетарной политики.

- Концепция регулирования выбросов изменилась - Контроль парниковых газов обойдется без "цены на углерод" - Минэкономики направило на согласование в ведомства проект концепции федерального закона о регулировании выбросов парниковых газов. Ее суть — в создании механизма поддержки проектов в области сокращения выбросов (прежде всего программ энергоэффективности) через налоговые льготы и кредиты.

- Акционер достиг "Гонца" - Игорь Ротенберг стал владельцем 29% акций космической компании - Как стало известно "Ъ", у единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации "Роскосмос" — АО "Спутниковая система "Гонец"" — появился новый акционер. По данным "Ъ", со вчерашнего дня уже 49% акций АО принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с предпринимателем Игорем Ротенбергом, а одна — с совладельцем группы Coalco Василием Анисимовым.

- За недостаточностью домогательств - Комиссия Госдумы по этике не сочла поведение депутата неприемлемым - Думская комиссия по этике не нашла "поведенческих нарушений" у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах.

- В деле чекиста прозвучал звонок наркоторговки - Сотрудника столичной ФСБ обвиняют в покушении на мошенничество и взятке - Московский окружной военный суд (МОВС) отказался отпустить под домашний арест оперуполномоченного УФСБ по Москве и области капитана Петра Корюгина, ранее взятого под стражу по подозрению в получении взятки и покушении на крупное мошенничество.

- Африканские бриллианты меняли на российские БАДы - Сотрудники ФСБ задержали потухшую звезду Playboy - Как стало известно "Ъ", сотрудники столичного управления ФСБ пресекли незаконную, по их версии, сделку по продаже двух бриллиантов общей стоимостью $1,5 млн.

- Из Швейцарии с растратой - Экс-главу "дочки" "Ростеха" ждут в СИЗО - Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы подозревают экс-советника главы "Ростеха" Николая Семенова в нескольких эпизодах растраты бюджетных средств на посту гендиректора "Нацимбио", компании, являющейся монополистом в поставках медицинских препаратов госорганам.

- Адвокат сдал свой статус вместе с банкиром - Коллеги изгнали из своих рядов защитника, давшего показания на клиента - Как стало известно "Ъ", вчера совет Адвокатской палаты Московской области единогласным решением лишил статуса адвоката Леонида Шарыя.

- В правительстве пересчитают вред от отходов - Чтобы ограничить рост тарифов для населения - Ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов может уменьшиться в семь раз уже в 2018 году. Правительство поручило снизить ее, чтобы не допустить значительного роста тарифов для населения после перехода к реализации мусорной реформы.

- Материнский долг признан адвокатской обязанностью - ВС подтвердил право матери осужденного встречаться с сыном в качестве защитника - Верховный суд РФ подтвердил законные основания, позволяющие матери пожизненно осужденного посещать его в колонии в качестве защитника.

- МИД примерил средства химзащиты - Что услышали иностранные дипломаты об отравлении Сергея Скрипаля - В здании МИД РФ вчера собрались высокопоставленные дипломаты из нескольких десятков государств, которым тщательно разъяснили российскую позицию по "делу Скрипаля".

- Россия и Япония встали на повороте - Отношения Москвы и Токио страдают из-за стратегического недоверия - В мае в России состоится встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. О том, какие достижения в области развития российско-японских отношений стороны смогут записать себе в актив, в среду говорили в Токио главы МИДов двух стран Сергей Лавров и Таро Коно.

- Безопасность Польши поставили под российскую угрозу - Польский министр иностранных дел выступил с первой программной речью - Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович представил в среду президенту страны и депутатам Сейма внешнеполитические планы Варшавы на 2018 год.

- НОВАТЭК NVTK исполнит обязанности "Газпрома" GAZP - ФАС нашла способ принудить независимых производителей газа к поставкам - ФАС впервые обязала независимого поставщика газа — НОВАТЭК — поставить газ потребителю вопреки своему желанию, воспользовавшись положением о коллективном доминировании на российском рынке.

- Юрист не выдержал нефтепереработки - Николай Егоров продает долю в Антипинском НПЗ - Как стало известно "Ъ", однокурсник Владимира Путина юрист Николай Егоров, который владеет 20% в Антипинском НПЗ (входит в группу New Stream), планирует продать долю — полностью или оставив лишь небольшой пакет.

- "Альфа" пришла за пиццей - Банк инвестирует в сеть Sbarro - Альфа-банк, владевший еще шесть лет назад сетью "Елки-палки", решил вернуться на рынок общепита. Как стало известно "Ъ", одна из структур банка, выкупив допэмиссию, получила блокпакет акций нового российского франчайзи Sbarro.

- "Глобэкс" и Связь-банк не продаются - ВЭБ объединит банки и оставит их у себя - Банк "Глобэкс" будет присоединен к Связь-банку до конца текущего года. Как выяснил "Ъ", решение их объединить должно быть утверждено на ближайшем набсовете их материнской организации — Внешэкономбанка (ВЭБ).

- Разговор на 163 млрд - Бывшие "молчуны" переводят накопления в НПФ - По итогам переходной кампании 2017 года "молчуны" переводят в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 163 млрд руб. пенсионных накоплений.

- Нефть выдавило вверх - Международное воздействие на Иран подняло котировки - Вчера стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке закрепилась выше уровня $69 за баррель. На сырьевой рынок положительно влияют усилившиеся давление на Иран со стороны США и Саудовской Аравии, а также данные о снижение запасов нефти в США.

- Ледоколы пойдут очень медленно - Выборгский завод срывает сроки их сдачи - Как выяснил "Ъ", Выборгский судостроительный завод VSYD срывает срок сдачи трех ледоколов, предназначенных для работы в Арктике.

- Зерно вытеснило цемент из вагонов - Перевозки стройматериалов могут подорожать - На рынке железнодорожных перевозок цемента ожидается резкий рост цен. Причина — в хорошей конъюнктуре на рынке зерна: из-за высоких ставок он перетягивает зерновозы, которые в межсезонье использовались под цемент.

- "Москвич" окажется под жильем - На месте АЗЛК появится новый квартал - Владелец группы "Метрополь" Михаил Слипенчук нашел нового партнера по освоению 23 га бывшего АЗЛК "Москвич". MR Group построит здесь жилой комплекс площадью 150 тыс. кв. м.

- Инвесторы потренируют киберспортсменов - Стартап Gosu.ai привлек венчурные фонды - Французская инвесткомпания Ventech, ранее инвестировавшая в онлайн-сервис Oktogo, интернет-магазин TrendsBrands и разработчика игр Pixonic, вернулась на российский рынок.

- Автодилер распробовал продукты - Собственники Major расширяют аграрный проект - Павел Абросимов и Дмитрий Канарейкин, совладельцы второго по обороту российского автодилера Major, приобрели для своего мясомолочного комплекса в Подмосковье дополнительные 2 тыс. га земель.

- Delivery Club зарядит автоматы едой - Mail.ru Group выходит на рынок вендинга - Входящий в Mail.ru Group сервис доставки еды Delivery Club тестирует новое направление бизнеса — вендинговые автоматы с готовой едой. В партнерстве с компанией Mamafood в 2018 году в столичных бизнес-центрах будет установлено 500 таких аппаратов.

- "Маркам надо научиться новым коммуникациям" - Глава Cartier Сирилл Виньерон о культурной стратегии марки - Ювелирная марка Cartier стала такой же достопримечательностью Франции, как Лувр или "Комеди Франсез". Ее известность вышла за национальные границы еще и потому, что Cartier поддерживает культурные инициативы по всему миру.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- Правительство настраивает налоги - Справедливая и стимулирующая налоговая система, обещанная президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, может означать резкое повышение нагрузки на население. На одном из первых после выборов совещаний у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось изменение налогов.

- Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого - Журналисткам предложено обратиться в правоохранительные органы.

- Правительство Московской области опровергло эвакуацию детей из Волоколамска - Губернатор Воробьев имел в виду отправку детей из города на отдых.

- Telegram будет судиться с Россией в Страсбурге - Мессенджер оспорил в ЕСПЧ штраф за отказ раскрыть ФСБ ключи шифрования.

- Вклад новых губернаторов в победу Путина оказался не слишком весомым - Но наказывать за это Кремль никого не станет.

- Федеральное казначейство станет платежной системой с 2020 года - Это должно ускорить бюджетные расчеты.

- США и Китай готовят первые удары в торговой войне - Вашингтон объявит о мерах, включающих пошлины на поставки из Китая стоимостью $30 млрд.

- От ЦБ ждут снижения ставки в пятницу - Скорее всего, регулятор снизит ее на 25 пунктов, солидарны аналитики.

- У "Мечела" MTLR не осталось никакого аппетита к риску - Гендиректор "Мечела" Олег Коржов вспоминает, как компания избежала финансового краха, и делится прогнозом развития крупных проектов.

- Правительство соберет с автомобилистов больше денег - За самые популярные машины утилизационный сбор увеличится почти вдвое.

- Пять миллионов будущих пенсионеров потеряли 34 млрд рублей - Большая часть граждан не осознает риска потери дохода, когда досрочно меняет фонд.

- Скандальный долгострой "Кутузовская миля" попал в программу реновации - Москва отказалась от исполнения инвестконтракта с девелопером и хочет достраивать дома сама.

- "ОФК банк" подвело злоупотребление алкоголем - Центробанк в среду ввел в "ОФК банк" временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на шесть месяцев и наложил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

- "Дочка" "Ростеха" и фонд Рубена Варданяна вложились в технологию распознавания лиц - NtechLab хочет развиваться сразу в коммерческом и государственном секторах.

- "Роснефть" ROSN и Eni не нашли углеводородов в Черном море - Работы свернуты: буровая платформа покидает акваторию моря.

- Россиянам придет e-mail от государства - "Почта России" уже научилась отправлять гражданам электронные письма.

- Какие профессии ожидает рост зарплат - Рекрутеры назвали две специальности.

- За чудовищ обидно - Продолжение фантастического боевика "Тихоокеанский рубеж" ревет и лязгает не меньше оригинала, но лишилось и ума, и сердца.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Не секрет для прокурора - Ведомство Юрия Чайки могут допустить до банковской тайны - Прокурорам могут предоставить доступ к банковской тайне. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

- Шесть соток – даром - Получить налоговый вычет теперь можно через МФЦ - Уведомление о выбранном земельном участке для применения налогового вычета на 6 соток теперь можно подать через МФЦ, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе.

- Стоять, права не прятать - Верховный суд разрешил ГИБДД останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов - Вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным возможность сотрудников Госавтоинспекции останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов.

- Болейте на здоровье - Гостей чемпионата мира по футболу ждут дегустационные туры и гуманные цены в отелях - Для болельщиков и гостей чемпионата мира по футболу подготовлены специальные туристские маршруты, развлекательные программы и дегустационные туры, рассказал "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

- Рост без угроз - Владимир Путин поговорил с Германом Грефом о рисках "пузырей" - Президент расспросил главу Сбербанка SBER Германа Грефа о работе компании, а также о том, стоит ли беспокоится из-за большого роста потребительских кредитов. Признаков возникновения "пузыря" нет, заверил Герман Греф.

- Слуцкого оградили от домогательств - Комиссия Думы по этике посчитала жалобы на депутата необоснованными - Думская комиссия по этике провела заседание в ответ на жалобы журналисток на главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Коллеги сочли предъявленные ему обвинения в домогательствах необоснованными и спланированными.

- Закроют визу - Появится новое основание для запрета на въезд в Россию - Депутаты проголосовали за дополнительное основание для запрета на въезд иностранцев в Россию. Принятый единогласно в первом чтении законопроект направлен на борьбу с финансированием терроризма, пояснили разработчики.

- Баланс в интересах - Кабинет министров обсуждает совершенствование налогообложения - Налоговой системе страны нужна донастройка, чтобы она обеспечивала наполнение бюджета и в то же время стимулировала структурные сдвиги в экономике, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Убрать посредников - Жильцам разрешат платить за "коммуналку" напрямую - Жильцы многоквартирных домов смогут напрямую - без посредников - расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями.

- Самые открытые - Валентина Матвиенко оценила прошедшие выборы - Выборы президента РФ, прошедшие 18 марта, войдут в историю как самые честные, открытые и прозрачные. Такое мнение высказала сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты.

- Пожелали успеха - Лидеры США, Германии и Израиля поздравили Путина с победой - Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента, прошедших 18 марта. Среди них - президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

- Мяч, снег и националисты - Сергей Лавров в свой день рождения договорился о развитии отношений с Японией - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно встретились в Доме приемов МИД Японии в Токио. Встреча произошла в день рождения Лаврова, с чем Коно и поздравил главу российского внешнеполитического ведомства.

- Дворы проголосовали - Проекты благоустройства парков и улиц выбрали 16 миллионов россиян - В выборе площадок, которые благоустроят в 2018 году в первую очередь, приняли участие 16 миллионов человек. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

- Все на выручку - В 2018 году продажи автомобилей будут расти вместе с ценами - В 2018 году выручка от продаж новых автомобилей в России может вырасти на 25 процентов и достичь 2,5 триллиона рублей. Такой прогноз "РГ" дали в агентстве "Автостат".

- Посылки ушли не по адресу - Сотрудники почты поймали похитителей телефонов - "Почта России" пресекла деятельность преступной группы, совершавшей кражи телефонов из посылок.

- Банки вкладывают в рейтинги - Минфин нашел способ повышения доходности от размещения денег из бюджета - Минфин допускает ослабление требований к рейтингам банков для размещения в них государственных средств.

- Стоп-кадр - Владимир Мединский рассказал сенаторам о рекордах российского кино - Министерство культуры сместило акценты с крупных федеральных учреждений на региональные театры, музеи, библиотеки, дома культуры и уже добилось конкретных результатов.

- Нарусова экзаменутет Мединского - Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову, которая пыталась на "правительственном часе" в верхней палате вновь поднять вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского.

- Футбол под присмотром - В Москве открылся Центр оперативного управления МВД - В столице открылся новый Центр оперативного управления МВД России по Москве. Летом, во время чемпионата мира по футболу, он возьмет на себя роль главного штаба, откуда будут следить за порядком в городе.

- Вся жизнь в цифре - Максим Топилин прогнозирует через два года появление первых электронных трудовых книжек - Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции в рамках бюджетного цикла 2019-2021 годов. А через два года в России могут появиться электронные трудовые книжки.

- "Липовые" сорта - В Орловской области начались рейды по торговцам семенами для дачников - Проверки проводят сотрудники территориального управления Россельхознадзора. Они посещают магазины и рынки, а также места стихийной уличной торговли пакетированными семенами.

- Наделили статусом - Самарский СПИД-центр первым в стране стал клиническим - 21 марта сертификат "О присвоении статуса клинической медорганизации" областному клиническому центру профилактики и борьбы со СПИДом передал ректор самарского медуниверситета Геннадий Котельников.

- Кризисная терапия - Мягкая процедура оздоровления крупных кредитных организаций показала свою эффективность - Санация банковского сектора стала одной из самых нашумевших тем конца 2017 и начала 2018 годов. Сразу несколько крупнейших частных финансовых институтов России оказались подвержены процедуре оздоровления.

- Сложно, но можно - "Северный поток - 2" просят строить по законам ЕС - Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике проголосовал за распространение правил Третьего энергопакета (газовая директива 2009/73) на все газопроводы, поставляющие топливо в Европу из третьих стран.

- Отелю сменят ориентацию - Устаревшие ГОСТы на гостиницы будут пересмотрены - При Росстандарте создан технический комитет, который займется разработкой стандартов в сфере гостеприимства.

- 5G вышел на частоту - В РФ заработала первая открытая сеть нового поколения - В среду в России запустили первую открытую опытную зону сети нового поколения мобильной связи 5G.

- Под водой никто не прорвется - Черноморский флот получит новые ракеты - Малые противолодочные корабли проектов 1124 и 1124М Черноморского флота будут первыми в составе ВМФ вооружены новыми ракетами 90Р1.

- Сведут счеты - В электронных исполнительных листах укажут ИНН должников - Министерство юстиции подготовило новые формы электронных исполнительных листов. В документах предлагается указывать полные сведения о должниках, ИНН, СНИЛС, паспортные данные.

- Кому весна угрожает - Сибиряков предупредили о резком потеплении - Сибирский региональный центр распространил предупреждение для владельцев собственных домов. Возможно резкое и сильное таяние снега из-за неожиданно пришедшей весны.

- Готовы меняться - Власти Сочи за снос самостроев отдадут земельные участки - С необычной инициативой выступили власти Сочи, предложившие за взятие на себя всех расходов по демонтажу самовольно возведенных строений строительным фирмам отдавать в пользование освобожденные ими же участки.

- Урок по стандарту - Как изменятся школьные программы - Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки большинством голосов одобрил проект стандарта для начальной школы и отправил на доработку стандарт для средней школы.

- ЦБ вошел в положение - В банк из топ-100 введена временная администрация - Банк России ввел временную администрацию в московском "ОФК Банке" сроком на шесть месяцев. Ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов.

- Штраф свидетелю - Водителей будут наказывать за нарушения, снятые на гаджеты - Эксперты одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят привлекать водителей к ответственности на основании фотовидеоматериалов, отправленных гражданами. Но с некоторыми замечаниями.

- Коньяк назвали герметиком - Суд оставил под арестом контрабандистов - Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей двум фигурантам уголовного дела о контрабанде алкоголя. Генеральный директор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко и его бывший помощник, и подельник, по версии следствия, Борис Коревский, по решению суда до второго июня останутся под арестом в СИЗО.

- Буква закона - Прошло вручение Национальной премии по литературе в области права - В Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России прошла вторая церемония награждения лауреатов Национальной премии по литературе в области права.

- Мстила обидчикам? - В Шадринске девочка открыла стрельбу в школе - ЧП произошло на уроке географии и, как рассказывают очевидцы, происшествие было спланированным. По их словам, в "заговоре" участвовали минимум три ученицы.

- Под арестом, но дома - СИЗО может покинуть Захарченко-старший - Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о переводе из следственного изолятора под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора.

- Опасным грузам дали дорогу - ГАИ разъяснила, как допускать на трассы цистерны с топливом - Отсрочены новые жесткие требования к цистернам, которые чуть не привели к большим проблемам с топливом.

- Нервно-политическое дело - Премьера Британии могли подставить собственные спецслужбы - В среду российское министерство иностранных дел организовало встречу аккредитованных в России послов зарубежных государств с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением.

- Рада испугалась гранат - В четверг генпрокурор Украины может отправить героя Украины Надежду Савченко на нары - Уже в четверг депутат Верховной рады, делегат ПАСЕ и герой Украины Надежда Савченко может лишиться депутатской неприкосновенности и вторично попасть в тюрьму - уже как террористка, посягнувшая на госстрой.

- Похождения Николя - Сумеет ли экс-президент Франции Николя Саркози вырваться из тисков французского правосудия - Если срок пребывания под стражей бывшего президента Франции Николя Саркози, которого подозревают в незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, не продлят еще на 24 часа, то в четверг утром он должен оказаться на свободе.

- Врач молодой, да опытный - Студенты медвузов получать опыт работы одновременно с дипломом - В Москве стартовал проект "Школа профессионального роста", рассчитанный на выпускников старших курсов медицинских вузов.

- Матч строителей - Стадион к ЧМ-2018 сдадут в конце апреля - Совместная делегация FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" проинспектировали подготовку стадиона "Самара Арена" к первенству мира по футболу, шесть матчей которого, включая игру сборных России и Уругвая, пройдут в Самаре.

- Найдется все - Во всех МФЦ республики открылись "Бюро находок" - В Дагестане отделения МФЦ начали принимать утерянные документы. Таким образом власти решили помочь забывчивым гражданам.

- Нашел новую работу - Мэр Александр Ярошук сложил полномочия - Депутаты городского Совета Калининграда приняли добровольную отставку Александра Ярошука, занимавшего должность главы города с декабря 2007 года и ушедшего с поста почти за четыре года до окончания срока.

- Газоопасная тенденция - Число погибших от взрыва газа в доме выросло до трех - Количество жертв взрыва бытового газа, произошедшего во вторник вечером в пятиэтажном доме в Мурманске, выросло до трех.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- "Рабочие лошадки" флота обновили вооружение - Самые многочисленные крупные надводные корабли ВМФ оснащают "Калибрами" - ВМФ России начал масштабную программу модернизации главных "рабочих лошадок" надводных сил — больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 "Удалой".

- С горки по регламенту - В апреле вступят в силу новые требования для американских и водных горок, каруселей, батутов, картингов - Новые аттракционы начнут проходить сертификацию и ежегодный техосмотр. Безопасные устройства получат специальную маркировку в виде эмблемы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- Граждан защитят от кибермошенников - ЦБ усиливает борьбу с хакерами - Банк России обязал кредитные организации отчитываться перед ним о том, проводили ли они платежи во время кибератак, рассказали "Известиям" в ЦБ.

- Правительство собрало рабочую группу по трудным подросткам - Задача новой структуры — разработка методов профилактики преступности среди несовершеннолетних - В правительстве создали межведомственную группу по профилактике преступности среди подростков. В нее вошли представители Минобрнауки, МВД, ФСИН, профессиональные медиаторы и другие эксперты. Уже сформулировано несколько предложений. Например, планируется провести по всей России анализ криминологической обстановки в среде несовершеннолетних.

- Грузия предлагает России собраться вместе с НАТО - Межпарламентская российско-грузинская группа возобновит работу в апреле - Межпарламентская группа российско-грузинской дружбы возобновляет свою работу, сообщили "Известиям" в Госдуме РФ. Председатель фракции "Альянс патриотов Грузии" в грузинском парламенте Георгий Ломия уточнил, что первое заседание группы должно пройти уже в середине апреля.

- Десантников усилят танками - В ВДВ определились, сколько и какой бронетехники необходимо этому роду войск - ВДВ пойдут в бой на бронетехнике. Минобороны до конца года сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, вооруженные Т-72.

- Полярные кухни и хлебопекарни пойдут в бой - Минобороны приняло на снабжение арктический парк тыловой техники - Российские арктические стрелки получат мультиварки, хлебопекарни и склады на базе вездеходов, специально приспособленных к условиям Севера.

- Минсельхоз создает рабочую группу для производства консервантов - Производство пищевых добавок в России может увеличиться - Проблема с производством отечественных пищевых добавок вышла на государственный уровень. Сейчас в России производят лишь 40 наименований этих веществ из 364 разрешенных, притом что они важны для пищевой промышленности, поскольку входят в состав большинства продуктов питания из основного рациона россиян.

- Половину — на бочку - Минфин и Минэкономразвития настаивают на 50% дивидендов от госсектора - Госкомпании должны заплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за прошлый год — на этом будут настаивать Минфин и Минэкономразвития, рассказал "Известиям" замминистра финансов Алексей Моисеев.

- Меджлису не удалось повлиять на выборы президента в Крыму - Глава республики Сергей Аксенов рассказал "Известиям", что власти пресекли попытки украинских радикалов дестабилизировать ситуацию - Сторонники запрещенного в России меджлиса 18 марта пытались надавить на избирателей и устроить провокации в Крыму. Об этом "Известиям" рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Женская доля - Правительство утвердило план реализиации Национальной стратегии действий в интересах женщин - Правительство готовит новые меры поддержки женщин. Планируется довести их зарплаты до уровня мужских, а также активнее привлекать в бизнес и в политику. Это следует из утвержденного плана по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин.

- ВЦИОМ зафиксировал рекордное доверие к выборам - 88 процентов россиян считают результаты голосования объективными - Большинство россиян доверяют результатам прошедших президентских выборов. 60% доверяют результатам выборов полностью, 28% не исключают, что были мелкие нарушения, не повлиявшие их итог.

- Турпоток в РФ достиг исторического рекорда - Самыми популярными регионами в 2017 году стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан - Суммарный турпоток в РФ в 2017 году впервые превысил 81 млн человек. По словам экспертов, это рекордное значение за всю историю Российской Федерации. Самыми популярными регионами стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

- "Единая Россия" не смогла мобилизовать 10 региональных отделений - В партии собираются перераспределять финансы и менять кадры - "Единая Россия" сделает кадровые выводы в отношении региональных отделений, которые не смогли реализовать партийный проект "База" по мобилизации активистов-единороссов.

- "Новички, старички и дурачки" - Российский МИД высказал свою позицию по делу Скрипаля в присутствии дипломатов со всего мира – В МИД России 21 марта прошел брифинг для аккредитованных в России иностранных послов, посвященный делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- В ЦИК поступило рекордное число обращений - Избирательная активность не ослабла после выборов – За два дня после президентских выборов, 19–20 марта,в Центризбирком поступило

около 20 тыс. обращений — столько же, сколько в день голосования. Большая их часть — вопросы и уточнения; общее количество жалоб превысило 7 тыс.

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