Золото торгуется на максимуме за две недели после повышения ставки ФРС

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Золото продолжает дорожать вечером в пятницу и торгуется вблизи максимума за две недели после повышения процентной ставки ФРС, которое привело к снижению курса доллара, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.13 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,6 доллара, или на 0,42% - до 1327,2 доллара за тройскую унцию, стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 0,12% - до 16,4 доллара за унцию.

В среду ФРС ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. При этом регулятор сохранил прогноз по темпам повышения ставки на текущий год - в 2018 году ожидается еще два повышения. Рынок ожидал, что ФРС может пересмотреть количество повышений до четырех. На этом фоне курс доллара ускорил темпы снижения в среду и продолжал дешеветь на утренних торгах в четверг.

На этих новостях и из-за снижения курса доллара золото растет в цене вторую торговую сессию подряд, поднимаясь до отметки, близкой к максимуму за две недели, - 7 марта фьючерса на золото торговались на уровне 1327,6 доллара.

"Цены на металлы при этом замедлили рост после того, как индекс доллара перешел к росту на подписании Трампом пошлин против Китая", - пишет агентство MarketWatch. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) перешел к росту и дорожает на 0,12%, до 89,87 пункта.