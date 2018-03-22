Сталеплавильное производство белорусского БМЗ заработало в штатном режиме после пожара

МИНСК, 22 мар /ПРАЙМ/. Сталеплавильное производство "Белорусского металлургического завода" (БМЗ, Жлобин, Гомельская область) заработало в штатном режиме после произошедшего в начале марта пожара, сообщается в четверг на сайте предприятия.

Возгорание произошло 5 марта в кабельном тоннеле. В связи нарушением электрообеспечения заводу пришлось временно остановить работу двух сталеплавильных печей и некоторых участков вспомогательного производства. На предприятии пояснили, что пожар произошел в преддверии плановой остановки печей, что минимизировало производственные потери, но существенно увеличило нагрузку на ремонтные службы, которым одновременно пришлось заниматься плановыми и восстановительными работами.

"Запущена в работу дугосталеплавильная печь №1 (ДСП-1). Таким образом, в настоящее время сталеплавильное производство ОАО "БМЗ — управляющая компания холдинга "БМК" работает в штатном режиме — тремя печами", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что ранее, 12 марта, с планового ремонта вышла первой ДСП-3, а 17 марта благодаря восстановлению энергоснабжения и оперативному выполнению плановых ремонтов были запущены ДСП-2 и машина непрерывного литья заготовок №1. Утром 20 марта заработала вторая машина непрерывного литья заготовок, спустя два дня — ДСП-1. Как отметили на предприятии, в настоящее время продолжаются работы по восстановлению последствий произошедшего чрезвычайного происшествия.

БМЗ - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания". БМЗ является крупным производителем стали и экспортером. По итогам 2017 года заводом было отгружено потребителям 2,23 миллиона тонн продукции, из них 85% - на экспорт. Экспорт продукции составил 995,5 миллиона долларов. В объемном показателе экспорт БМЗ вырос на 7%, в денежном выражении — на 37%. Основные регионы сбыта за 2017 год — Европа и РФ: 49,4% и 22,4% от всей экспортируемой металлопродукции, соответственно.