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Парламент Норвегии одобрил принятие энергетических правил ЕС


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Норвегия, которая не является членом Евросоюза, приняла энергетические правила блока, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу парламента страны.

"Парламент Норвегии в четверг одобрил принятие энергетических правил Евросоюза ... что позволило не входящей в блок стране оставаться полноправным членом рынков ЕС", - пишет агентство.

В течение последних 24 лет норвежские компании пользуются равным доступом к рынкам с компаниями Евросоюза в соответствии с договором Европейской экономической зоны (EEA) в обмен на принятие страной общих правил ЕС. Однако правила Третьего энергетического пакета не распространялись на Норвегию.

Правоцентристское меньшинство опасалось, что отказ от Третьего энергетического пакета ЕС, который призван увеличить потоки энергии и улучшить регулирующий надзор, "поставит Норвегию на скользкую дорогу" и может привести к подобию Brexit, сообщало агентство. Профсоюзы и некоторые центристские и левые партии выступали против этого регулирования, считая, что Норвегия может потерять контроль над своими богатыми ресурсами для выработки гидроэлектроэнергии.

Для обеспечения поддержки регулирования на прошлой неделе правительство договорилось с оппозиционной Норвежской рабочей партией - самой крупной партией страны. Согласно договоренности, оппозиционная партия поддержит энергетические правила ЕС в обмен на гарантии правительства по поводу того, что большая часть производства электроэнергии и инфраструктуры будет по-прежнему принадлежать правительству Норвегии.

В соответствии с договором Европейской экономической зоны Норвегия сохраняет за собой право отказа от принятия правил ЕС, однако никогда не делала этого, поскольку это позволило бы Евросоюзу предъявить встречное требование по приостановке других частей соглашения.

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