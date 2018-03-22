Сотрудничество стран ОПЕК+ продолжится в 2019 г и далее - аль-Фалих

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Сотрудничество стран, входящих и не входящих в ОПЕК, продолжится в 2019 году и далее, пишет агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"У группы будет план, согласно которому она сможет как сокращать, так и наращивать (объем добычи нефти - ред.) по мере необходимости", - заявил министр в интервью Блумберг ТВ.

Восстановление нефтяных цен, по словам аль-Фалиха, недостаточно для стимулирования инвестиций. Уровень, с которым сокращаются запасы нефти, может не быть устойчивым в 2019 году.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.