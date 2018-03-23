Китай намерен ввести пошлины на ряд импортируемых из США товаров – минкоммерции

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ПЕКИН, 23 мар /ПРАЙМ/. Китай рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

"Министерство коммерции опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые намерено ввести пошлины, чтобы сбалансировать потери, вызванные введением пошлин со стороны США на сталь и алюминий", - говорится в заявлении ведомства.

Министерство намерено изучить общественное мнение по этому вопросу, и до 31 марта принимает предложения от различных ведомств, бизнеса и экспертных кругов по контрмерам в ответ на пошлины США по алюминию и стали.

"8 марта президент США подписал документ о введении пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, импорт которых представляет угрозу национальной безопасности. Эти меры США нарушили соответствующие правила ВТО и не соответствуют требованиям "исключения в рамках мер безопасности". Фактически это представляет собой гарантийные защитные меры и серьезно нарушает интересы Китая", - также отмечает минкоммерции КНР.

Ведомство заявило, что для защиты своих интересов китайская сторона, основываясь на соглашении ВТО по защитным мерам, а также опираясь на закон КНР "О внешней торговле", намерена приостановить действие равных уступок и других обязательств по отношению к США, "добавив таможенные пошлины на ряд импортируемых из США товаров, чтобы сбалансировать ущерб интересам КНР".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.