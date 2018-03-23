Китай призывает США к скорейшему урегулированию разногласий по пошлинам – минкоммерции

ПЕКИН, 23 мар /ПРАЙМ/. Министерство коммерции Китая призывает США как можно скорее принять во внимание озабоченность Пекина и урегулировать имеющиеся разногласия по пошлинам на определенные группы товаров после решения Вашингтона о введении новых импортных тарифов на сталь и алюминий, говорится на сайте китайского ведомства.

"Китай настойчиво призывает США как можно скорее устранить озабоченности Пекина (относительно ущерба от введения новых пошлин США), посредством диалога и переговоров урегулировать имеющиеся разногласия, а также избегать нанесения ущерба сотрудничеству Китая и США в целом", - говорится в заявлении.

Минкоммерции КНР отметило, что "Китай и США являются двумя крупнейшими мировыми экономиками, и сотрудничество остается единственным верным выбором для двух стран".

"Пекин надеется, что обе стороны будут исходить из общих интересов, пойдут навстречу друг другу, сфокусируются на сотрудничестве, надлежащим образом будут решать разногласия, совместными усилиями способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений", - говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

Минкоммерции Китая заявило о намерении введения ряда соответствующих контрмер в ответ на действия США, которые являются "нарушением норм ВТО и помехой нормального функционирования международной торговой системы". В частности, опубликован список 128 наименований импортируемых из США товаров, на которые Китай для защиты своих интересов может ввести импортные пошлины в 15% и 25%, среди них свежие фрукты, сухофрукты, свинина, вино, орехи. При этом отмечается, что Пекин введет обозначенные пошлины только в том случае, если не удастся достигнуть компенсационного соглашения с США.