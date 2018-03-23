Увеличена мощность двух подстанций в Якутии, снабжающих энергией трубопровод ВСТО

ХАБАРОВСК, 23 мар /ПРАЙМ/. ФСК ЕЭС FEES(входит в группу "Россети") увеличила трансформаторную мощность подстанций 220 кВ при двух нефтеперекачивающих станциях системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ВСТО) В Якутии, что создало условия для увеличения объема перекачки нефти на участке ВСТО в Якутии и Амурской области, сообщает компания в пятницу.

"На действующих подстанциях 220 кВ при НПС-15 и НПС-16 введены в работу новые автотрансформаторы, что позволило в три раза увеличить выдачу мощности для нефтеперекачивающих станций – в объеме до 31,5 МВт и 30,3 МВт соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСК ЕЭС FEES поэтапно строит инфраструктуру для внешнего электроснабжения объектов ВСТО на территории Дальнего Востока. В 2012 году компания создала условия для перекачки по ВСТО от города Сковородино в Амурской области до порта Козьмино в Приморье 30 миллионов тонн нефти в год, в 2014 году – 50 миллионов тонн.

"В настоящее время ФСК ведет работы по подключению строящихся НПС-23 и НПС-26 в Амурской области, а также НПС-32 в Еврейской автономной области. Завершить работы по внешнему электроснабжению данных НПС планируется в течение 2019 года. Это позволит увеличить объемы перекачки нефти по трубопроводной системе ВСТО до порта Козьмино в Приморском крае в объеме до 80 миллионов тонн. В 2017 году в Амурской области была подключена и обеспечена внешним электроснабжением НПС-29", - сообщает компания.

ФСК ЕЭС – одна из крупнейших в мире по протяженности линий и трансформаторной мощности публичных электросетевых компаний. В зоне ответственности ФСК находятся порядка 141 тыс км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 940 подстанций общей установленной мощностью более 336,5 тыс МВА.

Магистральные электрические сети Востока (МЭС Востока) - филиал ПАО "ФСК ЕЭС", работают на территории Дальневосточного федерального округа. В зону его обслуживания входят пять субъектов РФ с населением свыше 5,2 млн человек. Филиал обеспечивает электрическую связь ОЭС Востока с энергосистемой Сибири, экспорт электроэнергии в КНР.