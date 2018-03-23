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Белый дом приостановил действие пошлин на металлы для ряда стран


Компании / Индустрия / Металлургия / Мировая экономика
  • # Аллюминий
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МОСКВА, 23 мар  - ПРАЙМ. Белый дом приостановил действие ввозных пошлин на металлы для Евросоюза и ряда других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно.

Указ начинает действовать с 23 марта. "Для следующих стран действие тарифов приостанавливается до 1 мая: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексика, страны ЕС и Южная Корея", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что до 1 мая стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США. После этого Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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