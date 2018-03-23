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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне разнонаправленно


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,18% - до 5,49 доллара, "Лукойла" LKOH - выросла на 0,54%, до 67,46 доллара, "Новатэка" NVTK - увеличилась на 0,22%, до 138,7 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 2,14% - до 4,91 доллара, "Газпром нефти" - подешевели на 0,4%, до 25,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 0,94% - до 18,95 доллара, НЛМК - на 0,62%, до 25,64 доллара, "Северстали" CHMF - увеличилась на 0,53%, до 15,31 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,07% - до 2,03 доллара, Сбербанка SBER - на 1,17%, до 19 долларов. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,43% - до 22,9 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT опустилась на 0,29% - до 18,94 доллара, "Ленты" - выросла на 0,52%, до 5,78 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS увеличилась на 0,82% - до 4,16 доллара.

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