Пошлины США на алюминий не должны распространяться на Россию - "Русал"

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Российский алюминиевый производитель ОК "Русал" считает, что на Россию не должны распространятся введенные США ввозные пошлины на алюминий, сообщил в пятницу представитель "Русала" РИА Новости.

США, обосновав это соображениями национальной безопасности, ввели импортные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%, которые могут действовать в течение длительного периода времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие данных сборов до 1 мая.

"Мы считаем, что Россия должна быть освобождена от этих пошлин, чтобы обезопасить американских потребителей от роса цен (на продукцию - ред.) и чтобы обеспечить конкурентноспособность для американских производителей", - сообщил представитель "Русала".

Американское подразделение компании Rusal America, зарегистрированное в штате Делавэр, поставляет на американский рынок алюминиевую продукцию с низким содержанием углерода, спрос на которую растет в США.

"Мы поставляем продукцию, в которой нуждается прокатная отрасль, которой не достает такой продукции только за счет внутреннего рынка", - добавляют в компании. Ее представитель также отметил, что американские потребители должны иметь широкий выбор вариантов покупки, чтобы выбрать лучший.

ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой отрасли, на его долю приходится около 7% мирового производства алюминия и глинозема. Активы расположены в 13 странах мира, реализует продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Южной Корее. В компании работает около 61 тысячи человек. По итогам 2017 года "Русал" увеличил производство алюминия на 0,6% - до 3,707 миллиона тонн.