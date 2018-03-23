Нефть дорожает, несмотря на рост числа буровых установок в США

МОСКВА, 23 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в пятницу дорожают на ожиданиях продления сотрудничества по сделке ОПЕК+ и несмотря на рост числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.02 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,71%, до 70,10 доллара за баррель. Марка поднялась выше 70 долларов впервые со 2 февраля. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI дорожает на 1,91%, до 65,52 доллара за баррель.

В пятницу трейдеры отыгрывали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха по поводу продолжения сотрудничества стран по сделке ОПЕК+. По его словам, оно может продолжиться и после 2019 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венское соглашение до конца 2018 года.

При этом данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) практически не оказали влияния на рынок нефти в пятницу. BHGE сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 23 марта, число буровых установок в США выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 995 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 186 штуку, или на 22,9%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5% до 804 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 1 штуку, или на 0,5%, до 190.