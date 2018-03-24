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Мексика в 2017 г снизила доказанные запасы углеводородов на 7%


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МЕХИКО, 23 мар /ПРАЙМ/. Доказанные запасы углеводородов Мексики за 2017 год снизились на 7,4% до 8,483 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, сообщила Национальная комиссия по углеводородам.

В том числе запасы нефти составляют на начало 2018 года 6,46 миллиарда баррелей.

Также регулятор сообщил о включении в эти объемы подтвержденных компаниями ENI и Hokchi Energy 69,5 миллионов баррелей нефти и 454,4 миллиарда кубических футов газа.

Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти, однако тенденции последних лет привели к сокращению добычи. Сейчас власти пытаются переломить ситуацию, с декабря 2013 года в Мексике проводится реформа энергетики, предполагающая впервые за 80 лет допуск частных инвестиций в этот сектор.

В рамках реформы нефтяная компания Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями и привлекать инвестиции. Речь идет о разработке, добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти, газа и электроэнергии.

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