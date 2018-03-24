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Москва энергосбережением за 7 лет сэкономила топлива для города с 2 млн жителей – власти


Энергосети

МОСКВА, 24 мар /ПРАЙМ/. Мероприятия по энергосбережению, проводимые в Москве за семь лет, позволили сэкономить столько топлива, что его хватило бы для двухмиллионного города, заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе международной экологической акции "Час Земли".

"Час Земли" - международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Каждый год WWF России по традиции обращает внимание на одну из актуальных экологических проблем. Акция прошла в субботу с 20.30 по 21.30 мск.

"Нам удалось за последние семь лет снизить количество парниковых газов на 20%, и мы сэкономили столько топлива как раз за счёт внедрения энергоэффективных технологий, что его бы хватило на отопление двухмиллионного города. Поэтому можно смело говорить, что два миллиона москвичей живут в безуглеродном городе", - сказал Кульбачевский журналистам в ходе мероприятия на Красной площади.

По его словам, ввиду того, что Москва является одним из крупнейших северных мегаполисов мира, в городе уделяется значительное внимание энергосбережению.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре — земной шар и слова "Россия сегодня" - погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.

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