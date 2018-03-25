СМИ сообщили о расширении присутствия Госнефтекомпании Азербайджана в Черном море

БАКУ, 25 мар /ПРАЙМ/. Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) расширяет свое присутствие в Черном море, наладив поставки мазута российского производства из черноморского порта Новороссийск, сообщило в воскресенье местное агентство Trend со ссылкой на источники на нефтегазовом рынке Азербайджана.

В январе 2018 года SOCAR заключила сделку с российским нефтяным гигантом "Роснефтью" ROSN и трейдинговой компанией Cetracore Energy, акционером которой является "Роснефть", на основании которой SOCAR приступила к экспорту российских нефтепродуктов (вакуумного газойля) через черноморский порт Туапсе. Большинство объемов отправляются в Грецию и на Мальту.

Источники сообщают, что торговая "дочка" SOCAR - компания SOCAR Trading - отгрузила как минимум три партии мазута из Новороссийска в феврале.

"Две партии были приобретены непосредственно у "Роснефти", еще одна - у трейдера Adamas. Одна партия была отправлена на Мальту. В марте также ожидается поставка SOCAR партии российского мазута из Роттердама в Сингапур", - сказали собеседники агентства.